Türk Kızılay Kan Bağışı Şampiyonu Aliağa’ya Geliyor

Türk Kızılay, “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı” kapsamında 19 Mart ve 26 Mart 2021 tarihlerinde Aliağa Demokrasi Meydanı’nda 10:00 ile 20:00 saatleri arasında gönüllü vatandaşlardan kan bağışı toplayacak.

Türk Kızılay, 2006 yılından bugüne devam eden "Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında toplumun tüm kesimlerini kan bağışı konusunda duyarlı olmaya ve ulusal bir seferberlik başlatarak kan bağışında bulunmaya davet ediyor.

Türkiye genelinde 18 Bölge Kan Merkezi ve 67 Kan Bağışı Merkezi olarak ülke genelinde ihtiyacı olan 2,5 milyon ünite kan ve kan ürünü karşılamak adına faaliyet göstermektedir. Kızılay İzmir Kan Bağışı Merkezi’nde tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı” kapsamında 2006 yılından bu yana yürüttüğü tüm projeler iptal olmasına rağmen bölgede bulunan 94 hastanenin kan ve kan ürünü ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.