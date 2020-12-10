Trafik Sorununun Çözümünde Yapay Zeka Seçeneği

İstanbul’da trafik yönetiminin yapay zekâ ile akıllı hale dönüştürülebileceğinin vurgulandığı toplantıda, İstanbulkart’ın özel sektör tarafından da tercih edilen bir yaşam kartı olması ve metroların internete kavuşması konuları da masaya yatırıldı.

İBB’nin bilişim süreçlerini yöneten altı isim, çevrimiçi düzenlenen 14. İstanbul Bilişim Kongresi kapsamındaki “Akıllı Şehirler” oturumunda bir araya geldi. Bu seneki oturumda moderatörlüğü İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner yaptı. İBB Teknoloji Koordinatörü Melih Gerçek, BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, İSBAK AŞ Genel Müdürü Esat Temimhan ve UGETAM AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Edin de konuşmacı olarak yer aldı. Kongrede, “Akıllı Şehir”, “Bulut Bilişim”, “Siber Güvenlik”, “Afet Bilişimi”, “Akıllı Yenilebilir Enerji Yönetimi”, “Veri Biliminde Yeni Trendler” konularında birçok panel düzenlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İBB UZAKTAN ÇALIŞMAYA HIZLA ADEPTE OLDU

Oturumda ilk konuşmayı yapan Melih Gerçek, pandemi döneminde İBB olarak uzaktan çalışma sistemine hızla adapte olduklarını vurguladı. Gerçek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İBB olarak 3 yılda yapılacak bu değişime 3 günde yaptık. Normalde eğitimlerle çok vakit harcayacağımız ve belki de yüzde 30’larda verim alacağımız bir sisteme çok çabuk adapte olduk. Sağlam bir altyapı sistemine sahip olduğumuz için teknolojik anlamda üst seviyede hizmet sağladık. Artan iletişim ihtiyaçlara cevap verebilmek adına tüm imkanlarımızı seferber ettik. ‘Big data’ yönetimi önemli gündem maddelerimiz arasında yer almaya devam ediyor. 2021 yılında İstanbul Senin uygulamasını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ana hedefimiz hayatın her noktasında vatandaşların yaşam kalitesini daha çok arttırmak.”

“TRAFİK YÖNETİMİNİ AKILLI HALE GETİRİYORUZ”

Oturumun ikinci sunulunu yapan Esat Temimhan konuşmasında, İBB yeni stratejik planı doğrultusunda üç temel alana odaklandıklarını belirterek, “İSBAK olarak önceliğimiz olan ulaşım, deprem ve enerji-çevre alanlarında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Pandemi nedeniyle bireysel araç kullanımı önemli ölçüde arttı. Trafik sorununa çözüm olarak sahadan alınan veri sayılarını arttırıp yapay zeka ile trafik yönetimini akıllı hale dönüştürmek istiyoruz. İstanbul da tüm otoparklara elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurmayı hedefliyoruz” bilgilerini paylaştı.

“İSTANBULKART ARTIK BİR YAŞAM KARTI”

BELBİM Genel Müdürü Yücel Karadeniz ise, İstanbulkart’ın bugün geldiği noktaya dikkat çekti ve kentlinin karttan memnuniyet oranının yüzde 95 olduğunu açıkladı. İstanbulluların artık bir ‘kent karta’ sahip olduklarını belirten Karadeniz, İstanbulkart’a artık ticaret imkanının da geldiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

“İstanbulkart’ı yaşam ve kent kartı haline getirmeye çalıştık. Spor tesisleri, müzeler gibi alanlara taşıdık. Bir harcama kartı olması yönünde büyük market zincirleri ile görüşmeler gerçekleştirdik ve ciddi yol aldık. İstanbulkart’ı kurumsal bir karta da dönüştürdük. Bu süreç başladı.”

“METROLARDA İNTERNET HİZMETİ İÇİN İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”

İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin de metrolarda vatandaşın internetten kopuk bir seyahat gerçekleştirdiğini vurguladı ve şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün metrolarda günlük yaklaşık 2 milyon kişi bütün iletişim ağıdan kopuk yaşıyor. Acil ihtiyaç ve afet durumları için bu konuda idari otoritelerin gerekli adımları bir an önce atması gerekiyor. İSTTELKOM olarak metroların çift taraflı internet sağlamasına yönelik altyapı çalışmalarımızı tamamladık, her şey hazır ve İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz başvuruya cevap bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep karşısında konunun çözümü için tüm iş birliklerine hazırız.”

AKILLI SAYAÇ UYGULAMALARI ÖNEMLİ TASARRUF SAĞLAYACAK

UGETAM AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Edin ise, kurumsal yeni vizyon ve stratejik alanları olan enerji, bilişim ve eğitim alanlarındaki çalışmalarına değindi. Edin, “İstanbul da toplam 13 milyon doğalgaz ve su sayacı bulunuyor ve bunların akıllı hale dönüştürülmesine yönelik tüm alternatif çözümleri test ediyoruz. Yeni sistemlerle birçok alanda önemli tasarruf sağlanmasını hedefliyoruz. Günlük 420 şantiyenin çalışmalarına devam ettiği İstanbul’da, yeni nesil şehir şantiye yönetim standartlarını oluşturmak istiyoruz. Pandemi nedeniyle tüm eğitimlerimizi sanal ortamlara taşıdık. ‘Quartz’ projesi ile kurumlara ait işletme ve bakım maliyetlerini azaltarak vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İBB’nin diğer Akıllı Şehir çalışmaları hakkında bilgi veren Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner de “İBB ve iştiraklerine ait dataları daha anlamlı verilere dönüştürmek istiyoruz. Askıda Fatura uygulamamız pandemi dönemi geçen yılın en önemli projelerinden biri oldu. Kurumlarda Robotik Süreç Otomasyon hizmetlerini kullanmaya başladık. İBB WiFi ağımızı genişleterek abone sayısını 4 milyona çıkardık” dedi.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)