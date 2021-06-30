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TGB: Vatanı Korumak Çocukları Korumakla Başlar !

Antalya’nın Elmalı ilçesinde gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayından sonra sanıkların tutuksuz yargılanmasına Türkiye Gençlik Birliği’nden tepki geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Haziran 2021 Çarşamba 09:21
TGB: Vatanı Korumak Çocukları Korumakla Başlar !
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin cinsel istismara maruz kalmasına ve sanıkların serbest bırakılmasına yönelik tepkiler sürerken, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar sosyal medya hesabından konuya ilişkin tepki gösterdi.  Çınar, “Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Çocuklarımıza yaşatılanlardan utanç duyuyoruz. Elmalı Davası'nda verilen tahliye kararı kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Verilen kararın derhal tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faillerin tutuklanmasına yönelik talebi dikkate alınmalıdır. Hukuki süreç devam ederken çocuklarımıza her türlü destek verilmelidir” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“TÜRK YARGISINA GÜVENİYORUZ”

Bu tür ciddi bir olayın sosyal medya platformlarında paylaşılmasını eleştiren Çınar, “Türk yargısına güveniyoruz. Twitter gibi sosyal medya platformlarında kurulan "mahkemeler" güvensizlik, umutsuzluk yaymaktadır. Delillerin sosyal medyada sorumsuz bir şekilde paylaşılması; çözümden uzak ve toplumu infiale sürükleyen her tavır başta mağdur çocuklara zarar verir. Çaresiz ve çözümsüz değiliz! Arkadaşlığın dünyasını kurmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu utancın bir daha yaşanmaması için emperyalizmin çürümüş kültürüne karşı insancıllığı büyüteceğiz. Türkiye Gençlik Birliği olarak çocukların huzur ve güven içerisinde; gülerek, oynayarak büyüdüğü bir dünyayı birlikte kuracağız” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.06.2021 10:35
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