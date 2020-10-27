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 Tescile Uygunluk Nedir?

Patent tescili yaptırmak isteyen kişilerin, bu tescili gerçekleştirmeden önce yaptıkları araştırmaya tescile uygunluk denmektedir. Tescile uygunluk araştırması yapmadan önce merak etmiş olduğunuz ve edinmeniz gereken tüm bilgilere bu yazı içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte bilmeniz gereken tüm detaylar…

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
27 Ekim 2020 Salı 15:41
 Tescile Uygunluk Nedir?
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 Tescile Uygunluk Neden Gereklidir?

Eğer patent tescil belgesi almak istiyor iseniz, yerine getirmeniz gereken şartlardan bir tanesi de tescile uygunluktur. Bir ürün, tescile uygunluk belgesine sahipse, tescil yapılabileceği buna engel olabilecek bir durumun olmadığı anlamına gelir.

Fakat tescile uygunluk belgesi alabilmek için öncesinde tescile uygunluk araştırması yapılması gerekir. Bu araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ile birlikte tescil belgesinin alınıp alınamayacağı belli olur. Ve bu araştırmanın en güzel taraflarından biri, eğer durumunuz içerisinde tescil belgesi almanıza engel oluşturacak bir etken varsa bu araştırma sonucunda bu etken de belirtilir ve raporlanır. Tescil belgesinin alınması için gerekli olan şartlar sizler için sıralanacaktır.

Bu araştırmanın yapılmasındaki temel amaç, patent başvurusu gibi uzun soluklu bir başvuru sürecinin yarıda kalmaması için daha işe başlamadan gereken şeylerin kontrol edilmesidir. Bu sayede eğer tescile uygunluk araştırması yapılır ve iyi bir sonuç alınır bu durum sonrasında tescil belgesi alınırsa, patent alımı sırasında da bir sorun yaşanmayacaktır.

Tescile Uygunluk Araştırması Nasıl Ve Nereden Yapılmaktadır?

Tescile uygunluk araştırması, patent alma süreci boyunca yardım aldığınız firmalar tarafından yapılır. Bu firmalar sizler için bu araştırmayı genellikle ücretsiz olarak yapmaktadır. Patent alma sürecinde danışman olarak kullandığınız bu firmalardan birçok konuda yardım alırsınız. Bu sebeple tüm hizmetlerin yanında tescile uygunluk araştırması sizler için ücretsiz yapılacaktır.

Tescile uygunluk araştırması, Türk Patent Enstitüsü veri tabanı içerisinde sizinkine benzeyen olup olmadığının kontrolünü sağlar, tarar ve sizler için raporlandırır. Sizlerin de bir buluş için patent alması gerektiğinde bir patent danışma firmasından destek almanızı öneririz. Bu süreç içerisinde mağdur olmamanızı ve haklarınızı patent alma sürecinde sonuna kadar kullanmanız için sizlere destek olacaklardır.

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