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Temmuz Ayının Medya Gündemi Yayında

takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-29 Temmuz tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Yapılan araştırmaya göre Temmuz ayında medyada en fazla içeriği yer alan başlıklar şu şekilde oldu;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2022 Cuma 16:28
Temmuz Ayının Medya Gündemi Yayında
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*Konya Şehir Hastanesi’nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’yı tabancayla başına ateş ederek öldürdü, saldırgan olayın ardından intihar etti. Türkiye sağlıkta şiddet gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

*Dünya'nın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, Türkiye'deki ilk hızlı şarj istasyonlarını Bolu'da kurmaya başladı.

*Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobil TOGG, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da görücüye çıktı.

*Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsünün ilk kez Türkiye'de tespit edildiğini açıklarken, DSÖ maymun çiçeği virüsü için acil durum ilan etti.

*Türkiye’de Covid-19 vaka sayıları tırmanışa geçti, günlük vaka sayıları 32 bini aştı.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK Kredi geri ödemelerinde artık herhangi bir enflasyon farkı olmaksızın sadece alınan rakam üzerinden ödeme yapılacağını açıkladı.

* İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel andleisure'ın her yıl düzenlediği "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketinin ikinci sırasın İstanbul Havalimanı yerleşti.

*6 ay süren Survivor macerasının şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu.

*Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem, 67 yaşında hayata veda etti.

*Bursa'da kirasını ödemediği gerekçesiyle hakkında dava açılan kadının çöple doldurduğu evin tahliyesi sırasında, kapısı kilitli odada 9 yaşında bir çocuk bulundu.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 5500,35 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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