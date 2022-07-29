Temmuz Ayının Medya Gündemi Yayında

*Konya Şehir Hastanesi’nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’yı tabancayla başına ateş ederek öldürdü, saldırgan olayın ardından intihar etti. Türkiye sağlıkta şiddet gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

*Dünya'nın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, Türkiye'deki ilk hızlı şarj istasyonlarını Bolu'da kurmaya başladı.

*Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobil TOGG, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da görücüye çıktı.

*Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsünün ilk kez Türkiye'de tespit edildiğini açıklarken, DSÖ maymun çiçeği virüsü için acil durum ilan etti.

*Türkiye’de Covid-19 vaka sayıları tırmanışa geçti, günlük vaka sayıları 32 bini aştı.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK Kredi geri ödemelerinde artık herhangi bir enflasyon farkı olmaksızın sadece alınan rakam üzerinden ödeme yapılacağını açıkladı.

* İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel andleisure'ın her yıl düzenlediği "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketinin ikinci sırasın İstanbul Havalimanı yerleşti.

*6 ay süren Survivor macerasının şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu.

*Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem, 67 yaşında hayata veda etti.

*Bursa'da kirasını ödemediği gerekçesiyle hakkında dava açılan kadının çöple doldurduğu evin tahliyesi sırasında, kapısı kilitli odada 9 yaşında bir çocuk bulundu.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 5500,35 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA