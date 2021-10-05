Tarımı stratejik olarak bitirdiler

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Gaziantep’te konuştu, tarım sektörünün içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

“Türkiye’de ne yazık ki tarımı bitirdiler” diyen BTP Lideri şu dikkat çekici ifadeleri kullandı; “Tarım esasında bir stratejik güçtür. Mesela Kurtuluş Savaşı'nı konuşuyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehit verme sebeplerimizden birisi nedir biliyor musunuz? Açlık ve kıtlıktır. Şimdi bunlar 20 yıldan bu yana planlı ve sistemli şekilde bizi açlığa, kıtlığa mahkum etmenin altyapısını hazırlıyorlar. Bunu benim babam yıllarca anlattı ama çiftçi kardeşim sahip çıkmadı. Bu ülkede tarımı da düzeltecek bilgi, birikim bizdedir.



“Özel jete ÖTV yok çiftçinin mazotuna var”



Bir süredir her konuşmasında dile getirdiği Özel Tüketim Vergisi ÖTV’yi kaldırma sözüne atıfta bulunan BTP Genel Başkanı, “Bakın ben ÖTV'yi kaldıracağım diyorum. Böyle bir adaletsizlik olur mu? Çiftçinin mazotuna ÖTV yazıyoruz ama özel jetlerle uçan arkadaşların yakıtına ÖTV yazmıyoruz. Onlarınki ÖTV'siz yakıt. Özel jete biniyor bir şey yok, ama çiftçi toprağı ekecek ona ÖTV var. Mantığa bak. O yüzden Gaziantep'ten çiftçiler meşaleyi yakacak. Siz de bizimle yürümek zorundasınız, başka hiçbir şansınız yok.” dedi.



“Tarımı bilerek, isteyerek stratejik olarak bitirdiler”



Konuşmasında tarımın farklı kollarından örnekler de veren Hüseyin Baş şunları söyledi; “Biz Trabzonluyuz, fındık vardı hala var. Ben fındığı topladım, ayıkladım, kuruttum, patosa verdim. Fındığın işletilmesindeki her merhaleyi bilirim. O zamanlar FİSKOBİRLİK vardı. Devlet bir fiyat açıklar ve FİSKOBİRLİK fındığı alırdı. Şimdi ne yaptılar? Fındık üreticisini yokluğa mahkum ettiler. Üretici üç beş tüccarın insafına kaldı. Devlet bir fiyat açıklıyor, tüccar o parayı da vermiyor. Mesela, '28 lira olarak açıklandı ama ben 23 lira veririm' diyor. Fıstıkta da, buğdayda da, pamukta da aynısı yok mu? Yani tarımı bilerek, isteyerek stratejik olarak bitirdiler. Şimdi tarımı canlandırmamız lazım. Niye? Tarım bizim hayatımız, gıdamız, bu olmazsa yaşayamayız. Dolayısıyla çiftçi kardeşlerimiz de bizimle birlikte yürüyecek. Özellikle başkanıma rica ediyorum; bu bölgedeki bütün çiftçileri gezeceğiz. Artık bu işin şakası kalmadı”.



“Türkiye beşten büyüktür, beşlere takılmayın”



Ülkenin tepe takla aşağı doğru gitmeye devam ettiğini belirten Hüseyin Baş, ”Üretemediğimiz ürünler markete geliyor ondan sonra da 'beşli çete' diye başlıyoruz marketleri eleştirmeye. Beşli çete arıyorsanız gidin inşaatta arayın, niye markette arıyorsun. Türkiye beşten büyüktür, beşlere takılmayın. Hakikaten yok edilmiş, yıkılmış, bütün imkânları elinden alınmış bir Türkiye manzarası var. Bu manzaraya dur diyebilecek, sizin içinizden çıkmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum gelin hep birlikte olalım. Gelin hep birlikte olalım geleceğimizi hep birlikte inşa edelim.” şeklinde konuştu.



“Türkiye'yi 50 sene önceki köye çevirdiler”



Konuşmasında yeni neslin de tarımdan uzaklaştığına dikkati çeken BTP lideri, “Sizin çocuklarınız çiftçilik yapıyor mu? Hiçbiri yapmıyor. Bakın yeni gelen nesilde böyle bir şey yok. Eskiden Türk filmlerinde şöyle bir şey vardı; baba köyde, oğlu diyor ki 'Ben İstanbul'a gideceğim.' Çocuğunu köyde tutamadığı için evladıyla arası bozulan ailelerin filmleri vardı. Niye bu oldu? Çünkü köyde çocuk kendine imkân bulamıyordu, köy ona dar geliyordu. Şimdi aynısını ülkede yaşıyoruz. Gençler, 'Ben Avrupa'ya, ABD'ye, uzak doğuya gideceğim' diyor. Koskoca Türkiye'yi bundan 50 sene önceki köye çevirdiler. Genç burada fikirlerini geliştirebileceği hiçbir ortam bulamıyor, bütün hayalleri yok oluyor. O yüzden gençleri burada tutmanın formülü 3-5 edebiyat değil, onlara imkân vermektir. Hepinizin evinde gençler var. Yeni bir fikir getirdiklerinde Onlara 'icat çıkarma' demeyin. O fikirlerin peşinden gidin, emin olun ülkenin de geleceği kurtuluşu gençlerde, sizin evlerinizin de geleceği, kurtuluşu gençlerde.” ifadelerini kullandı.



“Avrupa'ya yamanacağız diye ekonomiyi yerle bir ettiler”



Türkiye’de tarımın bitmesinde esas faktörün Avrupa Birliği politikaları olduğunu ifade eden BTP lideri, “Bu tarım niye bitti onu da söyleyeyim. 3 Ekim 2005'te mevcut hükümet ilk defa Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamış. İşte çiftçimizin, tarımın bu halde olmasının sebebi. Avrupa'ya yamanacağız diye bütün ülke ekonomisini yerle bir ettiler. Biz ne dedik yıllardan beri, bugün de aynı şeyi söylüyoruz, Ne AB ne ABD tam bağımsız Türkiye.” Diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Timse Haber Ajansı (İTHA)