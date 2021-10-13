Tacettin Akdağ İstanbul Bakkallar Odası Başkan Adayı

Akdağ: Yaptığı konuşmada 20 bin üyesi olan İstanbul bakkallar odası başkan ve yönetiminin üyelerin sorunları ve sıkıntıları ile yeterince ilgilenmediğini iddia ederek kendisi ve yönetiminin üyelerinin sorun ve sıkıntısı ile yakından ilgileneceklerini ve çözüm bulabileceklerini söyledi.

Özellikle 3 harfli mağazaların bakkalları ve küçük esnafı bitirdiğini söyleyen Akdağ bakkal esnafının mahallenin sigortası olduğunu söyleyerek seçilmeleri halinde halkın her türlü derdi ile hem hal olacaklarını ifade eden Taceddin Akdağ bakkal esnafının yok olması halinde toplumda büyük sorunların da beraberinde ortaya çıkacağını söyledi.

Taceddin Akdağ ilçe belediyelerinin yardım maksadı ile 3 harfli marketlerin alış-veriş çeki vermesinin de yanlış olduğunu, yardıma ve desteğe küçük esnafın ihtiyacı var.

Belediyenin vereceği çeklerin buralarda geçerli olması gerektiğini ifade ederek bir çok yanlış uygulamanın olduğunu ifade ederek dille anlatılarak düzeltilebileceğini söyledi.

İŞTE TACEDDİN AKDAĞ’IN ÖZGEÇMİŞİ

1965 Iğdır doğumluyum ilk ve orta öğrenimimi Iğdır'da lise ve üniversite öğrenimimi de İstanbul'da tamamladım. Çocukluğumdan beri baba mesleği olan bakkallık yaparak hayatımı kazanmaktayım.

Mesleğimizin sorunlarını biliyorum hepiniz gibi aynı sorunları yaşıyorum. Çözüm önerlerim hazır.

Sizlerin de katkılarıyla odamızı daha dinamik ve daha verimli yönetmek üzere ekibim hazır.

Desteklerinizi bekliyorum.

İletişim :Halkalı Merkez Mahallesi Çiğdem Sokak No:17 K

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İletişim :

Halkalı Merkez Mahallesi Çiğdem Sokak No:17 Küçükçemece/ İstanbul

Telefon :0532 - 232 29 76 E-mail: taceddinakdag@outlock.com

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)