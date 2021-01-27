Suudi Arabistan'dan ‘Tesettüre Yasak!

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal ve milletvekili arkadaşları, Suudi Arabistan’ın Türk mallarına uyguladığı ambargo konusunda Meclis Genel Kurulu’nda bir genel görüşme açılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na önerge sundu. Suudi Arabistan’ın Türkiye menşeli ürünlere karşı aylardır sürdürdüğü gayriresmi ambargonun dayanılmaz bir hal aldığının vurgulandığı önergede, olup bitenler karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sessiz kalmasının beklenemeyeceğinin altı çizildi.



TÜRKİYE’DEN GİDEN ÜRÜNLER KEYFİ OLARAK BEKLETİLİYOR



CHP’li Tanal ve vekil arkadaşları tarafından sunulan genel görüşme önergesinin gerekçesinde, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 15. ülke konumunda olan Suudi Arabistan’ın, 2020 yılının son aylarından bu yana Türk menşeli ürünlere yönelik adı konulmamış bir ambargo uyguladığı hatırlatıldı. Suudi Arabistan yönetimince Türk mallarının ülke pazarına girişini kısıtlamak üzere yayımlanmış herhangi resmi bir karar bulunmamasına rağmen Türkiye’den gönderilen ürünlerin gümrüklerde, limanlarda keyfi ve uluslararası hukuka aykırı olarak aylardır bekletildiğine dikkat çekildi.



Suudi Arabistan’ın gayriresmi ambargo uygulaması nedeniyle bu ülkeye tekstil, mobilya ve gıda ürünleri başta olmak üzere geniş yelpazede ihracat yapan Türk vatandaşları ve firmaların büyük bir mağduriyet yaşadığının belirtildiği gerekçede, “İşlemleri bitmiş, muayeneden geçmiş, gümrük vergisi ödenmiş Türkiye menşeli ürünlerin Suudi Arabistan limanlarında, gümrüklerde uzun süre bekletilmesi, iyi niyetten uzak, kasıtlı bir tutuma işaret etmektedir” denildi.



ÇİKOLATA İÇİN 31 BİN DOLAR BEKLEME FATURASI ÇIKARILDI



Türkiye’den giden 2 binden fazla dolu konteynerin Suudi Arabistan limanlarında yığıldığı yönünde bilgiler geldiğine işaret edilen gerekçede, her bir konteyner için günlük 110 dolar ile 130 dolar arasında değişen ücretlerle Suudi makamlarına ardiye bedeli, bekleme ücreti ödendiği aktarıldı.



Suudi Arabistan’a ürün gönderen ihracatçılar ve firmaların, süreç uzadıkça konteyner bekleme ücretiyle ayrıca zarara uğratıldığının vurgulandığı gerekçede, daha açıklayıcı olması için Suudi Arabistan’a 4 konteyner içinde çikolata gönderen ve konteynerleri Cidde Limanı’nda alıkonulan bir Türk ihracatçıdan talep edilen yüksek meblağlı bekleme ücretine yer verildi. Söz konusu örnek, gerekçede şöyle anlatıldı: “Çikolatadan oluşan 4 konteynerlik ihracat ürünü, Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı’nda haftalardır bekletilen ve ürünlerini Türkiye’ye geri getirmeye yönelik çalışma başlatan bir Türk firmasından 31 bin dolar bekleme ücreti talep edilmektedir. Kısacası Suudi Arabistan’a gönderilen ürünleri, malzemeleri, örtülü ambargodan dolayı geri getirmenin de ticaret mantığı açısından bir çıkış yolu bulunmamaktadır.”



İHRACATÇI İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ



Suudi hükümetinin tutumu yüzünden çok sayıda Türk ihracatçısının iflasın eşiğine geldiğinin dile getirildiği gerekçede, “Ödemelerini yapamayan, gün geçtikte zarar eden Türk vatandaşları ve firmaları, kendi kaderlerine terk edilmemelidir. Gümrüklerde malzemelerinin bekletildiğini Suudi Arabistan’daki Türkiye Cumhuriyeti diplomatik temsilciliklerine, ticari ataşelerine, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na bildiren firmaların sayısı bir hayli fazladır” ifadeleri kullanıldı.



AVRUPA MALLARINA ANINDA İZİN TESESTTÜR GİYİME YASAK!



Önergede, Çin, Hindistan ve Avrupa ülkelerinden gelen ticaret mallarının, rutin işlemlerin haricinde bekletilmeden Suudi Arabistan pazarına hızlı giriş yaptığı belirtilirken, “Türkiye’den gönderilen, seccade, namaz takkesi, ferace ve tesettür kıyafetlerini de içeren tekstil ürünlerinin, mobilya ve gıda malzemelerinin Suudi Arabistan’a alınmaması ise üzerinde uzun uzadıya düşünülmesi gereken bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.



SUUDİ AMBARGOSU SAKLANACAK BİR HADİSE DEĞİL



Suudi Arabistan yönetiminin tutumunun Meclis’te görüşülmesi gerektiğinin kaydedildiği önergede, şöyle denildi: “Suudi Arabistan’ın Türk mallarına karşı aylardır sürdürdüğü gayriresmi ambargo, saklanacak, kamuoyundan gizlenecek, tepkisiz bırakılacak bir hadise değildir. İşin ciddiyeti ortadadır. TBMM Genel Kurulu’nda bir genel görüşme açılarak, Türkiye’den giden ürünlerin Suudi Arabistan limanlarında, gümrüklerinde gerekçesiz olarak uzun süre bekletilmesi ele alınmalı, Suudi hükümetinin gayriresmi ambargosuna karşı atılması gereken adımlar masaya yatırılmalıdır.”