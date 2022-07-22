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Sünnet Öncesi Boğaz Turu

Bayrampaşa Belediyesi, her yıl olduğu gibi, bu yıl da yüzlerce Bayrampaşalı çocuğu sünnet ettiriyor. Sünnet öncesi boğaz turuna çıkarılan çocuklar, aileleri ile birlikte doyasıya eğlendi. Tura Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de eşlik ederek çocuklarla tek tek ilgilendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Temmuz 2022 Cuma 10:27
Sünnet Öncesi Boğaz Turu
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Sünnet öncesi boğaz turu

Bayrampaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu yıl da sünnet kıyafeti hediye ettiği 240 çocuğu sünnet ettiriyor. Sünnet öncesi aileleri ile birlikte boğaz turuna çıkartılan çocuklar, müzik ve animasyon gösterileri eşliğinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Boğaz turuna Başkan Atila Aydıner ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı da katılarak çocuklarla tek tek ilgilendi.

Boğaz turunda oldukça eğlenen çocuklar, gezinin ardından gruplar halinde özel bir sağlık kuruluşunda sünnet ettirilecek.

“BU HİZMETİ 28 YILDIR SÜRDÜRÜYORUZ”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 28 yıldır bu hizmeti devam ettirdiklerini belirten Başkan Atila Aydıner, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla halkımıza birçok hizmet vermeye çalışıyoruz, geleneksel hale getirdiğimiz sünnet organizasyonumuz da bu hizmetlerden biri. Sünnetin bizim toplumumuzda gerek dini, gerekse geleneksel açıdan çok önemli bir yeri var. Bizler de sevgili çocuklarımıza önce sünnet kıyafetleri hediye ediyor, sonra onları aileleriyle beraber eğlenceli bir boğaz turuna çıkarıyor ve ardından da özel bir sağlık kuruluşunda sünnet ettiriyoruz. Allah, sünnet ettireceğimiz çocukların sağlıkla büyüdüğünü ve mürüvvetlerini de görmeyi ailelerine nasip etsin. Biz hayatın her safhasında sevgili çocuklarımızın yanındayız ve gayemiz her zaman halkımıza hizmet etmek” dedi.

Çocuklarını Bayrampaşa Belediyesi aracılığıyla sünnet ettirecek aileler de yapılan hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getirerek, Başkan Aydıner ve ekibine teşekkür ettiler. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 22.07.2022 10:30
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