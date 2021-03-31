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Sporcu Nesil Yetişiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un hizmete açtığı Spor İstanbul Okulları’nda 2. Eğitim Dönemi başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2021 Çarşamba 09:58
Sporcu Nesil Yetişiyor
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İstanbul’da yaşayan her çocuk spora erişebilsin diye şehrin dört bir yanında spor okulları oluşturan Spor İstanbul, 30’u aşkın tesiste uzman kadrosuyla ikinci eğitim dönemine hazırlanıyor. Çocukların sporla büyümesi için kapsamlı çalışmalar yürüten Spor İstanbul, 5 Nisan’da başlayacak yeni dönemde 3-15 yaş arası çocuklara 14 farklı branşta eğitim verecek. Spor okullarında temel hareket becerileri ve spor eğitimleri alan çocukların gelişimleri fiziksel ölçümlerle takip ediliyor.

Spor İstanbul Okulları 2. Eğitim Dönemi dersleri 5 Nisan 2021’de başlayacak ve 29 Mayıs 2021’de sona erecek. Kayıtlar ise 01 Nisan 2021 – 12 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak. Eğitimlere katılmak için 15 TL’lik kayıt bedeli dışında başka bir ücret talep edilmemektedir.

Detaylı bilgi ve kayıt için: https://spor.istanbul/spor-okullari/

 
 

 
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