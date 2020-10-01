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Sosyal Destek İstanbulkart’ın Kullanım Alanı Eşya Yardımı İle Genişliyor

İBB’nin ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standartlarını artırmak amacıyla hayata geçirdiği, “Sosyal Destek İstanbulkart”ın kullanım alanı daha da genişliyor

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
01 Ekim 2020 Perşembe 14:43
Sosyal Destek İstanbulkart’ın Kullanım Alanı Eşya Yardımı İle Genişliyor
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Büyük market zincirlerinde kullanılan kart, artık ihtiyaç sahiplerine eşya yardımının tedarikinde de kullanılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan, “Sosyal Destek İstanbulkart” projesinin kullanım alanı daha da genişliyor. Alışveriş yapılan yerlere, nakit para veya kupon yerine elektronik kontörle yapılan ödemeler “Sosyal Destek İstanbulkart” ile ödenmeye başlanmıştı.

-ŞEFFAFLIK İLKESİ-
İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği proje bundan sonra, ihtiyaç sahibi ailelerine eşya yardımı için de kullanılabilecek. Sosyal yardımdan faydalanan vatandaşlara yapılan eşya katkıların tedarikinin daha şeffaf bir şekilde karşılanabilmesi için İBB, İstanbul Sosyal Kart’a yüklenecek eşya alım haklarının tüm firmaların katılımı ile sağlanabilir olması için bir ilan yayınladı.

-BİR YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK-
İBB'nin eşya tedarikinde bulunacak şirketler ile 30 Eylül 2021'e kadar geçerli olacak sözleşmede, “İstanbul il sınırları dâhilinde yaygın bir şekilde hizmet veren, mağazalarında alışveriş yaptırmayı kabul eden” maddesi de yer alıyor.

Sosyal Destek İstanbulkartlarının kullanım esas ve usulleri ile Sosyal Destek İstanbulkart ile yapılan kullanımların bedellerinin ödenmesine dair eşya grubuna yönelik sözleşme ilan metnini indirmek için tıklayınız.

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