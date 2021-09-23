SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ: ÖZEL ÇOCUKLAR İBB’YE EMANET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini gerçekleştirdi. ‘Özel Gereksinimli Çocuk’ sahibi ailelerin hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırdı. Kısa Mola Merkezleri, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında hizmet verecek. İlk etapta Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda hizmet vermeye başlayan Kısa Mola Merkezlerinin sayısı önümüzdeki yıl sonunda 10’a yükselecek. Aileler, çocuklarını bu merkezlere haftada bir kere, 3 saat boyunca bırakabilecek.

ULAŞIM SIKINTISI YAŞANMAYACAK

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı hizmet verecek Kısa Mola Merkezlerine Özel Gereksinimli Çocuklarını bırakmak isteyen aileler için ulaşım konusunda da yardımcı olunacak. Aileler; Kartal Köprüsü, Maltepe Köprüsü ve Maltepe Sahilinden servisleri kullanarak Kısa Mola Merkezine ulaşabilecek.

11 PERSONEL HİZMET VERİYOR

381 metrekarelik alanda, 5 atölyesi bulunan Kısa Mola Merkezlerinin oyun alanları da var. Merkezde, 1 çocuk bakım elemanı (özel eğitim gerektiren bireyler), 1 çocuk gelişimi meslek elemanı, 4 eğitmen, 3 destek personeli (yardımcı hizmetler), 1 şoför (yolcu taşıma), 1 veri giriş elemanı olmak üzere 11 personeli bulunuyor. Engelli kartını gösteren özel gereksinimli bireylere %20 indirimli satış yapılacak BELTUR’ kafenin bulunacacağı Kısa Mola Merkezlerinde; yiyecek ve içecek satışı da yapılacak.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI İSTİHDAMA DAHİL EDECEĞİZ

Maltepe Kısa Mola Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, merkezde dışardan gelenlere kafe hizmeti vereceklerini duyurdu. Bu kafede özel gereksinimli çocukları çalıştırarak onları hayata dahil etmeyi planladıklarını söyleyen Şengül Altan Arslan şöyle konuştu:

“Bu kafelerde çalışan özel gereksinimli çocukları bir süre sonra farklı alanlarda istihdam edeceğiz. Daha sonra bu kafelerde boşalan yerlere başka özel gereksinimli çocukları alacağız.”

Özel gereksinimli çocukları olan ailelerin en az onlar kadar zor bir hayat yaşadıklarını belirten İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık da bu merkezin daha çok ailelere rahat bir nefes aldırmayı amaçladığını söyledi. Yavuz Saltık şöyle devam etti:

“Bu tür merkezler ailelerin birazcık olsun nefes alacağı, kendilerine vakit ayırıp işlerini yapmasına imkan tanıyan hizmetler. Özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin çocuğunu güvenle bu merkeze bırakıp yarım gün rahat nefes alsın istiyoruz.”,

KAYNAK:İsatnbul Times Haber Ajansı (İTHA)