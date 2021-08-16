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Şöförler “Kaptan Köşkü''n de Dinleniyor

Büyük İstanbul Otogarı’nda hizmete açılan “Kaptan Köşkü’nde uzun yol yapan otobüs şoförleri dinlenme imkanı kazanıyor. Böylece, şoförlerin yoğunluklarından kaynaklı yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmiş oluyor. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:52
Şöförler “Kaptan Köşkü''n de Dinleniyor
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Bayram sonrasında ardı ardına gelen ölümlü kazaların sebeplerine inildiğinde birinci faktör, başta şoför olmak üzere araç personelinin yeteri kadar dinlenememesi çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Büyük İstanbul Otogarı’nda üç aydır hizmete aldığı “Kaptan Köşkü”nde şoförler ve muavinler uyuma imkanı yakalıyor. Bunun yanı sıra otobüs personelleri, duş alabiliyor, üniformalarını yıkayabiliyor, kahvaltı yapabiliyor. Köşkü ziyaret eden otobüs personelleri, kendilerine sunulan mekânın temiz olasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. 

 İHTİYAÇ HALİNDE “KAPTAN KÖŞKÜ” SAYISI ARTIRILACAK

 Konu hakkında görüşlerini paylaşan Büyük İstanbul Otogarı Müdürü Fahrettin Beşli, “Kapasitenin yeterli olmaması ve aşması halinde, ihtiyacın ve talebin fazlalaşması halinde benzer bir yapıyı yanına yapmak suretiyle yatak kapasitesini artırma planımız var” dedi.  Beşli, sektörün kaza ile üzülmesine sebep olacak bütün olasılıkları ortadan kaldıracak altyapıyı oluşturmaya çalıştıklarını aktardı. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 16.08.2021 10:57
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