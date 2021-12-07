Siyasetçiler Yandaş Televizyonlarını Bırakıp YouTube ve Diğer Sosyal Medya’ya e baksınlar…

Değerli okurlarım birçoğunuzun bildiği üzere her gün yüzlerce seçmen ile sokak röportaj yaparak güncel konular ile alakalı sorular sorup İstanbul Times Tv Özel ve İstanbul Times Haber Youtube kanallarımızda yayınlıyoruz

“Sokak Öğretir” sloganımızın ne kadar doğru ve yerinde olduğunu her gün yeni bir seçmenden öğrendiğimiz bir konu ile teyit ediyoruz.

Halen 55 Yaş üstü siyasetçiler kendilerini öne çıkaracak veya batıracak mecranın ismi afili olan ulusal televizyon veya gazetelerin olduğunu sansılar oysa ki YOUTUBE diye daha yararlı bir mecra var artık.

Cumhur İttifakının 31 Mart 2019 Adayı Binali Yıldırım kısa bir süre önce yaptığı açıklamada özetle İmamoğlu’nun sosyal medyayı iyi kullanarak başkanlığı kazandığını söyledi …

Bu satırların yazarı bir fakir olarak yıllardır her seçim döneminde yeni 5 milyon civarında seçmen kitlesinin oy kullandığını ve bu kesimin artık yaygın televizyonlardan ziyade gelişmeleri Youtube deki videolardan izlediğini ifada eden yazılar yazıyorum.

Bu tespit ve görüşüme katılıp bu mecralardan istifade edenler çıktıkları yolda başarılı oluyorlar.

Bizim elimizin altında afili isimli ulusal televizyon kanalları var bizim Youtube’ye ve diğer sosyal medya iletişim araçlarına ihtiyacımız yok diyenlerin ise önemli hata yaptıklarını sandık sonuçları ile hepimiz gördük ve göreceğiz.

Özellikle Ak Parti’nin 31 Mart 2019 ve 23 Haziran 2021 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerinden sonra sağlıklı bir muhasebe yapamadığını 21 ana başlık halinde ispatlarım.

Ancak bu ispat’ın olabilmesi için Ak Parti İstanbul İl başkanlığının bize anlat demeleri ile mümkün olacağını ifade etmek isterim.

Kısa bir süre önce 31 Mart ver 23 Haziran 2019 Mahalli idareler seçimleri ile alakalı konuşan Binali Yıldırım özetle rakibi İmamoğlu’nun sosyal medyayı daha iyi kullanması sayesinde seçimi kazandığını ifade etti.

Binali bey nezdinde tespitin ve teşhisin doğru olduğunu ifade ederek tedavi için gerekenlerin neden yapılmadığını sormak doğru olsa gerek. Bunun detaylarına burada girmek istemem.İnşallah Bu konu iler alakalı daha detaylı bir dosya habere daha sonra imza atacağız.

Ebediyete Giden Dostlarımız Oldu Allah Rahmet Eylesin … Geride Kalan Yakınlarına Sabırlar Dilerim…

İsmi Zeytinburnu ile özdeşleşen gazeteci Mehmet Karamul (Alpay)yaptırdığı KOVİD 19 aşısından sonra halsizleşerek hastaneye kaldırıldı…4 gün hastane de yatan meslektaşımız hayatı kaybederek ebediyete göçtü.

Meslektaşları olarak hiçbir sosyal güvencesi ve maddi varlığı bulunmayan meslektaşımızın eşinin kalan ömrünü rahat geçirmesi adına Meslektaşları olarak Hüseyin Çetiner,Taylan Demirelli, Zeytinburnu iş adamaları derneği başkanı Ayhan Özsoy,Zeytinburnu Kızılay ilçe başkanı Ayhan Balcı, ilçe esnaflarından Selvi Spor Kulübü başkanı Demirci Kadir Ünver ve İnşaat Emlak işi yapan Alka Yapı’nın ortağı Fadıl Sayın ‘dan oluşan heyet’in öncülüğünde Zeytinburnu kaymakamı sayın Zekeriya Güney ve Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy ve diğer ilçe mülki idare amirleri,İşadamları,dernek başkanları,Meclis üyeleri ve çorbada tuzu bulunan herkese yardım,ilgi,alaka ve destekleri için kendim ve heyetimiz adına çok ama çok teşekkür ederim.

Merhum Mehmet Urlu ‘nun vefatı Avrasya ve Urlu Ailelerini Yasa Boğdu…

Dörtyol ilçesinde Limon sandığı yaparak evlatlarını okutup ülkeye hizmet etsinler diye gece gündüz çalışan bir babanın ilk evladı olan merhum Mehmet Urlu diğer kardeşleri’rahat okusunlar diyerek kendisinin eğitimi yarıdan keserek babasının yanında çalışarak küçük yaştan beri iş aleminin içine girdi. Merhum Mehmet Urlu ağabeyimizin çalışmaları sayesinde bugün binlerce kişiye iş kapısı olan Avrasya Hastaneler grubunun ilk sermayesini limon sandığı üreterek katkı sunmuş oldu. Kısa bir süre öncede “Her Canlı Ölümü Tadacaktır ” Ayeti Kerimesi gereği hakka yürüdü. Urlu ailesinin İstanbul’da ilk defini olan merhum Mehmet Urlu Osmanlıdan yani 16.asırdan günümüze gömüye açık olan eski Kozlu mezarlığında ki kabrinde artık bende Zeytinburnu’nun ebedi sakiniyim diyor. Merhum’a bir kez daha Allah’tan rahmet yakınlarına sabır dilerim.

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)