“Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’ Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); barışın, hümanizmin ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi, üç günlük festivalle yad edecek. İnsanlığın en önemli fikir öncülerinden olan Hacı Bektaş Veli’nin “Gelin canlar bir olalım” ve “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” mesajları, gönülden gönüle geçerek, gelecek nesillere aktarılacak. Alevi-Bektaşi dernek ve federasyonlarının katılacağı festival, 30 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Söyleşilerin, atölyelerin, çocuk etkinliklerinin, panellerin ve daha pek çok programın hazırlandığı etkinlik serilerinin ikinci gününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak.

İMAMOĞLU: “TÜM CANLARI FESTİVALDE BİR OLMAYA DAVET EDİYORUM”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) ilan ettiği Hacı Bektaş Veli’yi anma yılında gerçekleşecek festival için özel bir video yayınladı. Kurum tarihinde ilk kez büyük bir etkinlik düzenleneceğini paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kapsamda yapılmış ilk Hacı Bektaş Veli etkinliğinde kalp kalbe, gönül gönüle olacağız. Halka hizmeti Hakk'a hizmet edinen, insandan gelip insana varan Hünkar Hacı Bektaş’ı coşkuyla hep beraber hatırlayacağız. Onun değerlerini; insan, doğa ve canlı sevgisini, farklılıkları kucaklayan hoşgörüsünü ve barışı olan koşulsuz inancını hep birlikte anacağız. Bugün Hacı Bektaş'ın birlik, beraberlik, kardeşlik çağrılarına toplum ve tüm insanlık ihtiyaç duyuyor. Hacı Bektaş kültürünü anlatan çok özel bir ışık ve video gösterisi de hazırladık. Hacı Bektaş Veli'yi, vefatının 750’nci yılında saygıyla anıyorum. Anadolu'nun dört bir yanından tüm canları, Hacı Bektaş Veli Festivali'nde bir olmaya davet ediyorum.”

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

45 SANATÇI

İBB, çağları aşan düşüncesiyle gönüllere taht kurmuş Hacı Bektaş Veli için Yenikapı Etkinlik Alanı’nda festival düzenleyecek. Üç günlük etkinlik programında Arif Sağ, Musa Eroğlu, Moğollar, Cengiz Özkan, Yeni Türkü, Tolga Sağ, Ender Balkır, Kardeş Türküler, Muharrem Temiz, Fuat Saka, Sadık Gürbüz, Dertli Divani, Şevval Sam, Gülcihan Koç, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Mikail Aslan, Grup Abdal, Cem Adrian, Özlem Taner, Nilüfer Sarıtaş, Metin-Kemal Kahraman, Ali Rıza-Hüseyin Albayrak, Özlem Taner, İhsan Er, Tayyar Erdem, Volkan Kaplan, Cem Erdost İleri, Erkan Tekçi, Gülseven Medar, Hüseyin Korkankorkmaz, Ayfer Vardar, Gani Pekşen, Yılmaz Çelik, Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Peyda Yurtsever, Ali Kaya Arı, Özge Çam, Cem Doğan, Mahir Kutlutürk, Hüseyin Beydilli, Özgür Polat ve Serdar Kemal İstanbullularla buluşacak.

İstanbulluların davetli olduğu etkinlikler kapsamında belgesel film gösterimleri yapılacak. Festivale özel olarak hazırlanmış video-ışık gösterileri gerçekleştirilecek. Alanında uzman araştırmacı ve yazarların katılımıyla paneller ve söyleşiler düzenlenecek. Çocuklar için atölye çalışmaları yapılacak.

30 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali”nin programı şöyle gerçekleşecek:

30 TEMMUZ CUMA

17.15- Nilüfer Sarıtaş

17.55- Dertli Divani

18.40-Mikail Aslan

18.25-Grup Abdal

20.15-Şevval Sam

21.15- Mapping ve Işık Gösterisi

21.30- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Konuşması

22.00- Musa Eroğlu

31 TEMMUZ CUMARTESİ

13.45-Ayhan Aydın, Erkan Akalın & Burak Aytaç

14.05-Peyda Yurtsever

14.25 Ali Kaya Arı

14.45- Özge Çam & Cem Doğan

15.05-Mahir Kutlutürk

15.25-Hüseyin Beydilli & Özgür Polat

15.45-Serdar Kemal

16.05-Özlem Taner

16.25-İhsan Eş

16.50-Ali Rıza & Hüseyin Albayrak

18.00-Metin & Kemal Kahraman

19.00-Tolga Sağ & Cengiz Özkan, Muharrem Temiz

19.45-Kardeş Türküler

20.45-Fuat Saka

21.30- Mapping ve Işık Gösterisi

21.45-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Konuşması

22.00-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Konuşması

22.15- Arif Sağ

1 AĞUSTOS PAZAR

13.30- Tayyar Erdem

13.50-Volkan Kaplan

14.10-Cem Erdost İleri

14.30-Erkan Tekçi

14.50-Gülseven Medar

15.10-Hüseyin Korkankorkmaz

15.30-Ayfer Vardar

15.50-Gani Pekşen

16.15-Mercan Erzincan

16.45-Sadık Gürbüz

17.10-Gülcihan Koç

17.50-Yılmaz Çelik

18.20-Ender Balkır

19.00-İlyas Akkaya

20.25-Cem Adrian

21.10-Mapping ve ışık Gösterisi

21.25-Yeni Türkü

22.25-Moğollar

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)