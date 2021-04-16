‘Sanatçılar ve Sektör Emekçilerini Kaderlerine Terk Ettiniz’

DEVA Partisi, pandemi koşulları altında bir yılı aşkın süredir çalışamayan ve kültür sanat etkinliklerinin ne zaman yeniden başlayacağının belirsiz olduğu bu ortamda kaderine terk edilmiş olan sanatçılar ve sektör emekçilerinin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.

DEVA Partisi Kültür Sanat Politikaları Başkanı Helün Fırat, Mart 2020’den bu yana faaliyetleri durmuş olan kültür sanat sektörünün ekonomik dar boğazda olduğunu vurgulayarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı sanatçılara ve sektör emekçilerine asgari hayat şartlarını sunmaya çağırdı.

‘102 emekçi intihara sürüklendi’

Sanat emekçilerinin bu ekonomik darboğazla tek başına baş edecek güçleri kalmadığını söyleyen Fırat, sadece müzik sektörünün bile yaklaşık bir milyon kişiye istihdam sağlayan büyük bir ekosistem olduğunu hatırlattı. Fırat şunları söyledi:

“Büyük bir üzüntü ve endişeyle izliyoruz. Geçen her gün bu umutsuzluk iklimini daha baskın hale getiriyor. Ağır geçim şartlarına dayanamayan sanat emekçileri hayatlarından vazgeçiyorlar. Tek seferlik ve hiçbir sorunu çözemeyecek 1000 TL gibi meblağların, üstelik bir sürü kıstas çerçevesinde ‘devlet desteği’ olarak sunulması bu yaraya merhem olmadı, olamaz. 102 emekçi kardeşimizi, vatandaşımızı intihara sürükleyen bu buhrandan çıkış yolları ivedilikle açılmalıdır.”

Sanatçılara dijital platform için faizsiz kredi desteği

“Sanatçılar ve sektör emekçilerine asgari geçim şartlarının sağlanmasının devletin yükümlülüğünde olduğunu” belirten Fırat, yeniden işe dönüş koşullarının yaratılması için DEVA Partisi’nin öngördüğü, acilen uygulanması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

“1. Nisan ayında son ödemesi yapılması öngörülen destek programı destek tutarı arttırılarak devam etmelidir.

2. Sahne sanatçıları için uzun vadeli bir çevrimiçi performans platformu ortaya konulmalı. Ayrıca işletmecilerin/sanatçıların kendi platformlarını kurabilmeleri için bankaların faizsiz kredi desteklerine ulaşabilir olmaları sağlanmalıdır.

3. Aşılama sürecinde turizm işkolu gibi müzik ve sahne işkolu da sıraya alınmalıdır. Kültür-sanat emekçileri, yasaklar hafiflediğinde çalışabilmeleri ve bulaşın engellenmesi için aşılanabilmelidir.

DEVA Partisi olarak müzisyenler ve kültür sanat alanında üretim ve icrada bulunarak kültür ekonomisine değer katan her bir vatandaşımızın sürdürülebilir ve kriz koşullarında dahi asgari geçim sağlayacak imkâna kavuşturmayı öncelik sayan bir kültür sanat politikası inşa edecek, her daim ve şartlar ne olursa olsun kültür ve sanat insanlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz.”