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Sanatçı Seyfi Dursunoğlu, Yenilenen Kabrinde Uyuyacak

Sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun isteğiyle Mimar Kerem Piker yeniden tasarladı. Dursunoğlu’nun hayatından ve sanatından izler taşıyan mezarı, 21 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00’de düzenlenecek törenle ziyarete açılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2021 Cuma 16:39
Sanatçı Seyfi Dursunoğlu, Yenilenen Kabrinde Uyuyacak
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Hayatın kaybeden sevilen isimlerin kabrini yenileyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, geçen yıl vefat eden sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun mezarını da yeniledi. 

Başkan Ekrem İmamoğlu’nun isteği doğrultusunda yenilenen kabri, ödüllü Mimar Kerem Piker tarafından tasarlandı. Huysuz Virjin karakteriyle ön plana çıkan Dursunoğlu’nun renkli hayatından ve sahne şovlarından izler taşıyan mezar, anka kuşu figürü ve motifler içeriyor. Marmara Adası mermerinden imal edilen mezar taşı, dantel desenleri ve ince işçiliğiyle dikkat çekiyor.

Mimar Peker, “Huysuz Virjin karakterindeki kıyafetlerinden sahnesine bütün prodüksiyonu kendi başına tasarlayan ve üreten Seyfi Dursunoğlu’nun mezarı da sanatını yansıtıyor. Sanatçının bu davranışları, tasarımcı olarak beni çok etkiledi” dedi.

SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?

Seyfi Dursunoğlu (resmi adıyla Seyfettin Dursun), 1932 yılında Trabzon'da doğdu. 1970'li yıllarda Ramazan eğlenceleri düzenlemeye ve kantolar yapmaya başlayan Dursunoğlu, “Huysuz Show” adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye sevdirdi. Sanatını pek çok ülkede sahneleme fırsatı bulan Dursunoğlu, Huysuz Show programıyla da bugün bilinen anlamıyla “stand-up” tarzı komedi programını Türkiye'de ilk kez yapan isimlerdendi. Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020 tarihinde, 87 yaşındayken yaşamını yitirdi. Güçlü esprileri ve sahne şovlarıyla hayatımızda unutulmaz izler bırakan değerli oyuncu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD), bedenini ise tıp fakültesine bağışladı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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