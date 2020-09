Şampiyonluk Gecesine Katılan İmamoğlu : Hatay'a Tarihi Bir Sorumluluk Düşüyor

“Bazı kültürler ve bazı şehirler var ki, dünyaya anlatın anlatabildiğiniz kadar” diyen İmamoğlu, “Hatay, dünyaya anlatımı çok kuvvetli olabilecek kentlerden bir tanesi Türkiye’mizde. Niye? İçinde hoşgörü var, içinde barış var, içinde ayrı inançların bir arada yaşayabildiği binlerce yıllık geçmişi var. O zaman, spordaki bu tehdidin yanına, Hatay’ın böyle güzel bir duygusunu koyduğunuz zaman, bence Hatay’a tarihi bir sorumluluk düşüyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Akaretler’deki 1903 Etiler’de düzenlenen Hatayspor Şampiyonluk Gecesi’ne katıldı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Prof. Dr. Lütfü Savaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel de şampiyonluk gecesinde hazır bulundu. Açık havada gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İmamoğlu, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkan takımı, futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileri tebrik etti. İyi gününde destek verdiği Hatayspor’un kötü gününde de yanında olmaya söz veren İmamoğlu, şunları söyledi:



“SPORU ZORLAŞTIRAN, İÇİNDEKİ AKTÖRLER”



“Spor, zor iş. Aslında sporu zorlaştıran, içindeki aktörler. Özellikle Türkiye’deki futbol gerçeğine birazcık dokunmak istiyorum. Tabiri caizse, mini minnacık hakkım var. Çünkü hem futbol adına sporculuk da yaptım hem de çok genç yaşta, 31 yaşında Trabzonspor’da yöneticilik de yaptım. Bu sporun aslında ne kadar duygu dolu, insanları ne kadar birbirine birleştirebilen, insanları bir araya getirebilen gücü olduğunu farkında birisiyim. Ama sporu çok ari bir yere koymak, çok kendi duygusu içerisinde tartışabilmek, konuşabilmek, hissettirebilmek lazım. O zaman inanılmaz bir manevi gücü var. Ama ülkemizde, futbolun bir yönü var. Futbol denince akla; çatışmalar, kavgalar, ağza alınmayacak cümlelerin kurulduğu, insanların birbirine hasım gibi baktığı alan geliyor. Şimdi tribünler boş ama inanın bazen dolu olmasının yerine, boş olmasını tercih edebileceğin manzaralar da yaşanmıyor değil.”



“HATAY’I TANIMLAMAYA CÜMLELER YETMEZ”



“Hatay’ı tanımlamaya cümleler yetmez” diyen İmamoğlu, Ben, Hatay’ı kültürüyle, o güzel sofrasıyla Beylikdüzü’nde görev yaparken de konuk etmiştim. Sonra Lütfü Başkan’ımın misafirperverliğinde, geçen yılki o yoğun günlerimizde de birkaç kez bir araya geldik. O sıcaklığı, dostluğu, samimiyeti biliyorum ve yaşıyorum. Temelinde hep şunu hissettim ve her yerde söylüyorum: Bazı kültürler ve bazı şehirler var ki, dünyaya anlatın anlatabildiğiniz kadar. Dünyaya anlatımı çok kuvvetli olabilecek kentlerden bir tanesi Türkiye’mizde. Niye? İçinde hoşgörü var, içinde barış var, içinde ayrı inançların bir arada yaşayabildiği binlerce yıllık geçmişi var. O zaman, spordaki bu tehdidin yanına, Hatay’ın böyle güzel bir duygusunu koyduğunuz zaman, bence Hatay’a tarihi bir sorumluluk düşüyor” ifadelerini kullandı.



Sadece futbolu konuşmanın, Hatay’a ve Hatayspor kimliğine haksızlık olacağını belirten İmamoğlu, “Hatayspor’un kimliğinin altında, sporu konuşmadan spor mücadelesi verebilmenin felsefesini yazmak zorundasınız. Bu bağlamda bir başarı elde ederseniz hem Türkiye’ye örnek olur hem de Hatay’ın gerçek hüviyetinin futbola yansımış halini ortaya koymuş olursunuz. Türkiye’nin her alanda böylesi duygulara, iyi düşüncelere ihtiyacı vardır. Hayatımızın her evresine, her anına, her noktasına bulaşmış olan bazı işlerden bu işleri ayrı tutmamız lazım” dedi.



SAVAŞ: “BİRBİRİMİZİ SEVMEMİZE İHTİYACIMIZ VAR”



Şampiyonluk gecesinde bir konuşma yapan Savaş da şunları söyledi:

“Ülkemizde birbirimizi sevmemize ihtiyacımız var. Hatayspor hem göze hoş gelen futbol oynayacak hem kaliteli futbol oynayacak ama Hatayspor, kalecisinden santrforuna, hocasından yöneticisine, yöneticisinden taraftarına kadar herkesle iyi diyalog kuracak ve Hatay’ın güzelliklerinin Türkiye’nin her tarafına yayılması için çalışacak. Biz, 4,5 yıl önce aldık bu takımı. 3. Lig’e düşerken, parmağının ucundan tuttuk ve buraya kadar getirdik. Yani 4,5 yılda, neredeyse 3 kategori atlamış durumdayız. Herkes Hatayspor’a şöyle bir bakıyor, asansöre inip binmeyeceğini düşünüyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın, bizim buraya gelene kadar dizlerimizde yaralanmayan yer kalmadı. Biz, asansöre binip, aşağı doğru hızlı geçiş yapmayacağız; burada kalıcı olacağız. Kalıcı olduğumuz kadar da burada başarılı olacağız. Amacımız; 3 yıl içerisinde Avrupa’ya yavaş yavaş açılmak.”



Savaş, gecenin sonunda İmamoğlu, Akpolat ve Güzel’e Hatayspor forması ile şampiyonluk kupasının minyatür halini hediye etti.