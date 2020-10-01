İstanbul’da sorunsuz bir yolculuk yapmak için sizde Sabiha Gökçen transfer üzerinden firmamızı seçerek, günün stresinden uzak güvenilir bir yolculuğun tadını çıkarabilirsiniz. Tatil için, iş için veya ara aktarma için geldiğiniz İstanbul’da ulaşımınızı sorunsuz gerçekleştirmek için Sole transfer firmamızı tercih edebilirsiniz.

Özellikle İstanbul’da havalimanından, bir yere gitmek isteyen kişilerin kalabalığa girmeden gidebileceği en iyi ulaşım sistemi transfer sistemidir. Ulaşımla ilgili herhangi bir problem yaşamak istemeyen kişiler firmamız üzerinden ailecek, tek başına veya iş seyahatlerini gerçekleştirebilirler. Sole transfer firmamız size Türkiye’nin her yerinde hizmet vermektedir, firmamıza internetten veya telefon üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Hizmet Kataloglarımız Nelerdir?

Türkiye’nin sayılı araç transfer firmaları listesinde yer alıyoruz. Kurumsal sitemizden vip transfer, lüks araç transfer, gelin karşılama transfer, sünnet, nişan, işletme açılışı transfer, grup araç transfer, havalimanı transfer, Sabiha Gökçen transfer, bireye özel araç transfer, İstanbul şehir turu transfer hizmeti alabilirsiniz. Bu bakımdan firmamızdan sevdiklerinizle birlikte keyifle transfer hizmeti alabilirsiniz. İşletmemiz uzun dönemlerden itibaren online olarak erken transfer rezervasyonu sunuyor. Bu bakımdan ev konforunda da sitemizden erkenden dilediğiniz transfer araçları üzerinden rezervasyon işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Transfer Ayarlamadan Önce

Transfer ayarlama aşamasına geçmeden önce bütün bilgileri netleştirmenizi öneririz. Öncelikle kaç kişilik bir araca ya da nasıl bir araç istediğinize karar vermenizi tavsiye ederiz. Bundan sonrası ise ulaşım saatlerini netleştirmek gelir. Sabiha Gökçen transfer şehir içi trafik yoğunluğunu da düşünerek sizlere en uygun zamanlamayı yapmanız konusunda yardımcı olur. Bütçe noktasında ise seçtiğiniz araç ve ek donanımlara bakarak bir değerlendirme yapılır. Tam olarak talepleriniz değerlendirildikten sonra firmamız size teklifini sunar ve siz de bu teklif üzerinden kendi değerlendirmenizi yapabilirsiniz.

Sonrasında ise rezervasyon işlemi tamamlanır. Rezervasyonun tamamlanmasıyla da sizin için sadece aracı bekleme devresi kalır. Güvenilir, kaliteli, temiz bir yolculuk için firmamız günün her saatinde geniş araç yelpazesi ile sizlere hizmet vermekten onur duyar.

Güvenilir Ulaşım

Sabiha Gökçen transfer olarak sizlere güvenilir ve huzurlu bir yolculuk garanti ediyoruz. Lüks araçlarımızla beraber sizlerin şehir içi ve şehir dışı yolculuklarınızı itina ile planlıyoruz. Sizlerin rota planına göre hareket ediyor ve bununla beraber mesai saatlerimizin sizin belirlemenize izin veriyoruz. Araçlarımızın içerisinde koltuk sigortası ve kasko bulunmaktadır. İstediğiniz her aracı, özel araç filomuz üzerinden tercih ederek kendiniz için rezerve edebilirsiniz.

Uzman sürücü kadromuz ve yönetici kadromuz ile beraber sizlere konforlu, kaliteli ve güvenilir bir yolculuk sağlıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti için çocuk koltuğu, özel araçlar ve ek taleplere bağlı özel ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Sole transfer firmamız tamamen sizin memnuniyetinize göre çalışmaktadır.

Ekonomik Transfer Hizmeti

Kalite ve konforu ekonomik fiyatlarda buluşturan Sole transfer firmamız ile iletişime geçerek transfer hizmeti alabilirsiniz. Transfer hizmetinin fiyatları; kişilerin talep ettiği hizmete, yol mesafesine, araç model ve markasına göre farklılık gösterir. Yol mesafesinin uzun veya kısa olması transfer ücretinde değişiklik oluşmasına neden olacaktır. Bunun yanı sıra araçta talep edilen hizmetler, aracın yüksek model olması, fiyatları bir miktar artıracaktır. Ekonomik transfer hizmeti, birkaç kişi ile birlikte transfer ücreti alınabilir. Transfer hizmetinin birkaç kişi tarafından ortak alınması halinde transfer ücretinde ciddi anlamda düşüş görülecektir. İstanbul havaalanı transfer hizmetini ekonomik bir şekilde almak için firmamızla iletişime geçerek ücret hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.