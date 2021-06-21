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Saadet Partisi:Milletin Derdi Seçim Değil Geçim Dedi 
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Saadet Partisi:Milletin Derdi Seçim Değil Geçim Dedi 

Saadet Partisi Genel  Merkez 11 Haziran 2021 ‘de İl başkanları toplantısında önemli kararlar alarak bütün teşkilatları tarafından illerin ve ilçelerin en kalabalık meydanında basın açıklamaları yapması  istenerek kamuoyuna sesini duyurma kararı aldı. İstanbul Times Yayın Grubu olarak Saadet Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Dr. Mikail kabak tarafından 58 Bulvar caddesinde yapılan basın açıklaması ile alınan kararlar kalabalık bir basın ve halka okundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Haziran 2021 Pazartesi 09:45
Saadet Partisi:Milletin Derdi Seçim Değil Geçim Dedi 
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İŞTE SAADET PARTİSİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI DR.MİKAİL KABAK’IN OKUDUĞU BASIN AÇIKLAMASI

Kıymetli misafirlerimiz, basınımızın güzide mensupları, çok değerli Zeytinburnulular ;

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyor; basın açıklamamıza gösterdiğiniz ilgi, alakanız ve katılımınız için şükranlarımı sunuyorum.

Kıymetli hemşehrilerim; ülkemizin, şehrimizin ve insanımızın dertleri her geçen gün katlanmaktadır.

Siyasetteki skandallar, ekonomideki beceriksizlikler ve salgın süreci derken insanlarımız adeta patlama noktasına gelmiştir.

İktidardaki arkadaşlar gündemi meşgul etmek ve ekonomik krizi gölgelemek için her geçen gün yeni bir müjde vermeye çalışıyorlar ama kendileri dahi bunlara inanmıyorlar, içten içe gülüyorlar.

Ne siyasette ne de ekonomide artık mızrak çuvala sığmıyor, beceriksizliğin bedeli yanlış politikalarla halkımıza ödetiliyor ve gelecek nesillerimize dahi fatura ediliyor.

Biz Saadet Partisi olarak, insanımızın, ülkemizin, devletimizin sorunlarını konuşuyor, iktidarın yanlış politikalarını eleştiriyor ve bunların çözüm yollarını gösteriyoruz.

İktidardaki arkadaşlar ise dertlere derman olmak yerine dertlerden besleniyorlar, onları bilerek büyütüyor ve derinleştiriyorlar.

Her geçen gün sayıları artan mazlumlar, mağdurlar ve mahsunlar ordusu, iktidarın tutum ve davranışlarındaki akılsızlığı ve yanlışları gösteriyor.

Bütün bunlar ehliyet ve liyakatin esas alınmadığı bir yönetim anlayışının doğal sonucudur.

Çetelerin ortaya çıkması, mafyanın türemesi, mide bulandırıcı siyaset-medya-mafya üçgeninin oluşmasının temel nedeni işte bu yönetim anlayışıdır.

Bu anlayışta olanlar ise milletin geçim derdini umursamamaktadır.

Kıymetli hemşehrilerim; yönetme kabiliyetini yitirenler, iyi gün - kötü gün demeden vergi toplayanlar; esnafımızı ve topyekûn insanımızı zor günlerinde yalnız bıraktılar.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 21.06.2021 09:49
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