Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler treni raylarla buluştu

BEŞİKTAŞ – SARIYER / İSTANBUL



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı’nın yapımına, 21 Haziran 2017 tarihinde başladı. 800 metre uzunluğundaki yüzde 14,2 eğime sahip hattın inşaat, elektromekanik ve araç alım işi projesi için yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandı. Hattaki çalışmalar, öz kaynak bütçe yetersizliği nedeniyle, 2018 yılı sonunda, yüzde 23 seviyesinde iken; araç ve füniküler elektromekanik sistemi imalatlarına hiç başlanılmadan durduruldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki yeni yönetim, Haziran 2020’de öz kaynak bütçe planlaması yaparak, hattaki imalatları yeniden başlattı. Gerçekleştirilen hızlı çalışmalarla hat, bitme noktasına getirildi.



HATTIN “CAN SIKICI MACERASINI” ÖZETLEDİ



Hatta hizmet verecek tren, 6 saatlik bir çalışma sonucunda Rumelihisarüstü İstasyonu’na indirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, trenin raylarla buluşması öncesinde hatla ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Hattın yapımının “can sıkıcı bir macerası” olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Biz, bu hattı devraldığımızda, ne yazık ki yüzde 23 civarında bir tamamlama oranına sahipti. Ama acı bir şekilde, finansal olarak da yüzde 50’ye yakın bir ödemesi yapılmıştı. Yanlış, kötü bir ihale ve sözleşme sonrasında bu gerçekleşti. Tabii bu süreci devraldığımız andan itibaren, ayrı bir özen gösterdik. Bu arada firmanın konkardoto ilan etmiş olması da buranın ayrı bir talihsizliğiydi. Bu anlamda uzun süre durmak zorunda kalan bir şantiyeye dönüştü” dedi.



“TİTİZ BİR SÜREÇ YÖNETTİK”



Tamamen öz kaynaklar üzerinden hareket ederek ederek ve önceki yanlışları hukuki zemine oturtarak titiz bir süreç yönettiklerini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:



“Büyük bir emekle, geçmiş dönemden sırtımıza binen ağır yükü kaldırıp, kendi finansmanımızla, titiz, teknik çalışmayla arkadaşlarım bu füniküler hattını sonuna getirdi diyebiliriz. Yüzde 95-96 seviyesinde betonarme işlerinin tamamlandığı bir hattayız şu anda. Bu hattımızın bundan sonraki kısmında, gördüğünüz gibi şimdi trenimizi raylara indireceğiz. ‘Askıda Fatura’ deyimine bugün askıda bir tren gösteriyoruz İstanbulluya. Birazdan indireceğiz. Sonra bunun deneme sürüşleri başlayacak. Daha sonra burada, kalan betonarme işleri tamamlanacak. Hem Hisarüstü’nden iniş istasyonumuz olsun hem Aşiyan'daki istasyonumuz olsun, titizlikle hazırlanacak. Çünkü hem Hisarüstü hem Aşiyan, zaten Boğaz’ın kıyısında olması sebebiyle, hassas ve titiz noktalar. Hem doğaya uyumu hem ortama görselliğe uyuma açısından hassas davranacaklar. Boğaziçi Üniversitesi'nin hemen kapısının yanında olması sebebiyle, elbette ki Boğaziçili akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi unutmayacağız.”



HAT, BOĞAZLA VE M6 METRO HATTIYLA ENTEGRE OLACAK



Hattın, Boğaz’da denizle buluşacak olmasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Oradan makul bir iskeleyle şimdilik başlayacağız, ama ileride tasarımıyla güçlü bir iskeleyi var ederek aynı zamanda orayı bir Boğaz hattı haline getirip, Şehir Hatları’nın sağlam bir destinasyonuna dönüştüreceğiz. Boğaz’dan gelen hatlar ile bir nevi raylı sistemi Şehir Hatları’yla buluşturduğumuz bir başka noktayı da İstanbulluların yaşamına katmış olacağız. Yani hemen Anadolu yakasındaki birkaç iskeleden, yolcularımız buraya gelip, buradan Hisarüstü'ne çıkıp, M6 hattımıza katılıp, rahatlıkla İstanbul'un diğer raylı sistemlerine de entegre olmuş olacaklar” diye konuştu. Hattı mayıs sonu, haziran başı gibi hizmete almayı planladıkları bilgisini paylaşan İmamoğlu, şöyle konuştu:



“BURANIN ESKİ TAŞERONUNA YETERİNCE TEŞEKKÜR ETMİYORUM”



“Bu ana kadar emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma, raylı sistemlerden finansal sürecini yöneten, mali hizmetlere ve diğer hususlarda bize katkı sunan kurum ve kuruluşlara, gerçekten yürekten, İstanbul halkı adına teşekkür ediyorum. Çok titiz bir süreç; yani yanlışı kapatma, giderme, eksikleri toparlama konusunda yoğun bir çaba ortaya kondu. Ne yazık ki burada, buranın taşeronuna ve ondan önceki sürecine yeterince teşekkür edemeyeceğim. Ama süreci arkadaşlarım toparladılar. İstanbulluya, Beşiktaş ve Sarıyer sınırına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel hizmetler olsun.” İmamoğlu, değerlendirme konuşmasının ardından telsiz aracılığıyla çalışanlara, “Yavaş yavaş ‘Mayna’ diyeceğiz. Elinize, yüreğinize sağlık. Başlayabiliriz” komutunu verdi. Komutun ardından hatta hizmet verecek tren, raylara indirildi.



Mayna: Yelkeni ya da herhangi bir şeyi halat ya da palangayla indirme buyruğu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)