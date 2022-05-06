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Ramazanda ‘İyilik’ Artarak Sürdü

Dünya çapında ses getiren iyilik hareketi ‘askıda fatura’ üzerinden Ramazanın ruhuna uygun şekilde yardımlar artarak sürdü. Alan elin veren eli görmediği yardımlaşma ağında hayırseverler, toplam 8 milyon 812 bin 204 TL’lik destekle ihtiyaç sahiplerinin yanında durdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Mayıs 2022 Cuma 16:04
Ramazanda ‘İyilik’ Artarak Sürdü
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İlk kez İBB’nin başlattığı ‘askıda fatura’ uygulamasına destek, Ramazan ve Bayram boyunca artarak devam etti. İhtiyaç sahiplerine toplam 8 milyon 812 bin 204 TL’lik destek sağlandı. Bu desteğin 4 milyon 798 bin 354 TL’lik kısmını doğal gaz ve su faturaları oluşturdu. Geri kalanıyla da ihtiyaç sahiplerine destek paketleri ulaştırıldı. Destek paketlerinde, aile destek, anne – bebek desteğiyle, eğitim yardımları yer aldı.

İBB tarafından 2020 Mayıs’ında hayata geçirilen ve uluslararası yarışmalarda ödüllendirilen Askıda Fatura uygulamasıyla Ramazan ayı ve Bayramı toplam 19 bin 452 fatura ödendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısına kulak veren İstanbullular, sadece Ramazan Bayramında 252 bin 182 TL’lik faturanın ödenmesine katkıda bulundu.

RAMAZAN AYINDA DESTEK PAKETLERİNE 4 MİLYONA YAKIN BAĞIŞ

Hayırseverler aynı zamanda askidafatura.ibb.gov.tr sitesi üzerinden Anne-Bebek, Aile Destek, Eğitim Destek paketleri ile ihtiyaç sahiplerine destek verdi. Ramazan ayı boyunca destek paketleri üzerinden yapılan yardım miktarı 3 milyon 869 bin 250 TL‘yi buldu.

ŞEFFAFLIĞIYLA ÖRNEK

Uluslararası alanda 7 kez ödüllendirilen İBB’nin ‘askıda fatura’ uygulamasına katkı sunmak çok kolay. Hayırseverler şeffaf bir şekilde, arada herhangi bir dernek ve kuruluş olmadan doğrudan İBB’nin askidafatura.istanbul.gov.tr adresinden yardımlarını kolaycı yapabiliyor. Bu iyilik hareketi ile son iki senede şu samana kadar 57 milyon 109 bin 587 TL tutarında fatura ödendi.

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