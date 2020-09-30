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Pürsu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Resmi Su Tedarikçisi Oldu

Koç Topluluğu Şirketleri’nden Balkaynak A.Ş.’nin markası olan Pürsu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün su tedariğini sağlamak üzere kulüple sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmayla Pürsu, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün su ihtiyacını karşılayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Eylül 2020 Çarşamba 10:00
Pürsu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Resmi Su Tedarikçisi Oldu
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 Türkiye’nin en güvenilir doğal kaynaklarından hijyenik koşullarda el değmeden ürettiği suları tüketiciyle buluşturan Koç Topluluğu Şirketleri’nden Balkaynak A.Ş.’nin markası Pürsu, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi su tedarikçisi oldu.

Pandemi nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü tesislerinde düzenlenen kapalı bir toplantıyla gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması imza töreninde, imzalar Balkaynak Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tezel ve Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan tarafından atıldı. Dengeli mineral yapısıyla eşsiz su Pürsu, 2020-2021 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşmasıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tüm su ihtiyacını karşılamış olacak.

Törende konuşan Gökhan Tezel, “Pürsu markamızla 2011 yılından bu yana hijyen koşulları çerçevesinde ve doğal kaynaklardan üreterek dengeli mineral yapısıyla ve yumuşak içimi ile öne çıkan suyumuzu tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Bugün imzaladığımız bu sponsorluk anlaşmasıyla yeni sezonda ülkemizin en büyük ve köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün su ihtiyacını karşılayacağız. Sağlıklı bir yaşam için sporun ve suyun önemine inanan bir marka olarak Fenerbahçe Spor Kulübü nezdinde spora ve sporcularımıza destek vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ise “Bugün, Kulübümüz ile Bal Kaynak Su A.Ş’nin markası Pürsu arasında imzalanacak “resmî su tedarikçisi” anlaşmamız için bir aradayız. Bir takım oyunu olan sporda; başarı, her anlamda sinerji, birlik ve beraberliğin sonucu olarak geliyor. Bu kıymetli markalardan biri olan Pürsu’yun da takım arkadaşlarımızdan biri olduğu ve kendileriyle yollarımız kesiştiği için çok memnunuz. 9 branşta faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en çok sporcu yetiştiren kulübü olarak, sporcularımızın antrenmanlarda veya müsabakalarda en çok kaybettiği ve en çok ihtiyaç duyduğu şey olan suyun ‘en kalitelisini’ tedarik etmekle, sporcularımıza her şeyin en iyisini sunmakla mükellefiz. Bu nedenle de sporun önemine inanan bir marka olan, aynı zamanda mineral yapısıyla eşsiz su diye tanımlanan Pürsu ile iş birliğine gittik” dedi.

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