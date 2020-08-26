Prof.Dr. Nihat Hatioğlu'da Virüs'ün Pençesinde ...

Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:18
Son Güncelleme: 26.08.2020 09:26
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun coronavirüse yakalandığı iddiaları üzerine sosyal medyada onlarca kullanıcı paylaşım yaptı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Hatioğlu açıklamasında "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun" dedi.