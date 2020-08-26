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Prof.Dr. Nihat Hatioğlu'da Virüs'ün Pençesinde ...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun coronavirüse yakalandığı iddiaları üzerine sosyal medyada onlarca kullanıcı paylaşım yaptı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Hatioğlu açıklamasında "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun" dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:18
Prof.Dr. Nihat Hatioğlu'da Virüs'ün Pençesinde ...
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Son günlerde coronavirüs vaka sayısının artması ile birlikte Nihat Hatipoğlu'nun Facebook sayfasından yapılan paylaşımla birlikte hocanın hasta olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Daha önce sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede tedavisinin devam ettiğini ve sevenlerinden özel dua istediğini belirten Prof. Dr. Hatipoğlu koronavirüs olduğunu açıkladı.

Hatioğlu açıklamasında "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun" dedi.

4CİĞERLERİNDEN RAHATSIZ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

CİĞERLERİNDEN RAHATSIZ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ciğerlerinde rahatsızlık olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Hatipoğlu'nun coronavirüse yakalandığı iddiası hakkında açıklama da geldi.

Son Güncelleme: 26.08.2020 09:26
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