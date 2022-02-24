Prefabrik Ev İçin Ruhsat Gerekir mi?

Şehir yaşamının yol açtığı kalabalık yaşam, trafik, gürültü ve stres gibi sorunlardan belirli süre için de kaçabilmek için çok sayıda insan şehre yakın yerlerde ikinci bir konut sahibi olabilmeyi hayal ediyor. Çok sayıda vatandaş bu yönde adımlar da atmış durumda. Ancak ev sahibi olma yolunda ruhsat işlem süreleri ve belediyelerce istenen ruhsat harçları vatandaşın tercihlerini doğrudan etkiliyor.

Ruhsat işlemleri hem zaman olarak hem de harç tutarları olarak vatandaşın ev kararını zorlaştırıyor. Proje çiziminden onaya, ruhsat aşamasına gelene kadar ortalama 1-2 aylık bir süreç gerekiyor. Çoğu zaman bürokratik nedenlerle bu süreler uzayabiliyor veya kesintiye uğrayarak tekrar başa dönülebiliyor. Tek katlı müstakil bir ev için harç bedelleri 15.000 ila 50.000 lira arasında değişebiliyor. Bu da vatandaşa beklenmedik ek maliyetler oluşturuyor.

Gerek yaşanan ruhsat süreci gerekse harç tutarları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarda zaman zaman farklı arayışlara da yol açıyor. Bu nedenle ruhsat gerektirmeyen evler ve modelleri sürekli