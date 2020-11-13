Plaj Şıklığını Konforla Buluşturan Tesettür Mayo Modelleri

Tesettür mayo modelleri diğer tesettür giyim tercihlerinden biraz daha farklıdır. Güneşin kavurucu sıcağında kaliteli, özel mayo kumaşından tesettür mayo giymezseniz tatilinizden keyif alamazsınız. İster denizde ister kapalı havuzda olsun üzerinize yapışan mayo istediğiniz tesettür farkını yaşamanızı engeller.

İşte bu nedenle tesettür mayo tercih ederken mutlaka bu işin uzmanı olan marka ve tasarımcıları tanımalısınız. Aişe Tesettür dünya çapında markalaşan bir tesettür markası olarak şık ve konforlu mayo tercihi için güvenebileceğiniz kaliteyi sunuyor.

Tesettür Mayo Almadan Önce Mutlaka Bilmeniz Gerekenler

Tesettür giyimi benimsemiş hanımların mayo seçimi yaparken mutlaka dikkat etmesi gereken bazı önemli püf noktalar var. Tatili doyasıya yaşamak için tesettür mayo hakkında şunları mutlaka bilmelisiniz;

Mayo kumaşı özel nefes alan cilde yapışmayan kumaş olmalıdır.

Fiziksel hareketi engelleyici kumaş ve tasarım formundan uzak durulmalıdır.

%100 su itme özelliği olan likralı kumaş tercih edilmelidir.

Mayo hafif ve yumuşak olmalıdır.

Mayo kumaşı çabuk kuruyan kumaş olmalıdır.

Fiziksel özelliklere göre mayo formu tercih edilmelidir.

Kaliteli Ve Şık Tesettür Mayoda Güvenilir Marka Farkı

Tesettür giyimde her şey markanın kalitesine bağlıdır. Yüksek kalite standartlarında tasarım ve üretim yapan marka ile her türlü koşulda rahat edebilirsiniz. Tesettür mayoda şık tasarımların aynı zamanda sağlıklı ve konforlu olması oldukça önemlidir. Tesettür mayo tercihi yaparken sağlıklı, hijyenik, konforlu ve şık ürün garantisini Aişe Tesettür markasıyla yaşayabilirsiniz.

Markanın mayo tasarımlarında %100 su itme özelliği olan, hafif, yumuşak, nefes alan, çabuk kuruyan kumaşlar kullanılıyor. Moda trendlerine uygun birbirinden şık modelleri konfor ve rahatlık güvencesiyle inceleyebilirsiniz. Vücut tipinize uygun formda harika mayo tasarımlarını bu markanın tesettür giyim seçenekleri arasında bulabilirsiniz.

Tesettür giyime koleksiyonları ile imza atan markanın web sitesi size aradığınızdan daha fazlasını sunar. Mayoların yanı sıra günlük veya abiye giyim ihtiyaçlarınız içinde marka, klasik veya son moda tasarımları size kalitesi ve bütçe dostu fiyatlarıyla sunar.

Aişe tesettür şal modelleri ve hazır şal modellerinin yer aldığı kategorimizi ziyaret ederek ürünlerimize göz gezdirebilirsiniz.