Peyruze Kuruyemiş’ten 10 Milyon Dolarlık İhracat Atağı





Vücudun tok kalmasına yardımcı olan, enerji veren besinlerin başında yer alan kuruyemişlere olan talep her geçen gün artsa da uygun fiyata tazesini bulmak oldukça zor bir hal almış durumda. Yerli üretime verdikleri önem ve en üst seviyedeki kalite anlayışlarının yanı sıra tazelik konusundaki hassasiyetleri; marka olarak gerek iç pazarda gerekse de dış pazarda tercih edilmelerine sebep oluyor. Tüm ürünlerini en sağlıklı koşullarda üretip, el değmeden paketlediklerini belirtirken; lojistik aşamalarda da aynı özeni hassasiyetle devam ettirdiklerini belirtiyorlar.

“Tarladan sofraya en kaliteli, en basit malzemeleri kullanıyoruz. Piyasadaki en rekabetçi fiyatlarla en yüksek kaliteyi garanti ediyoruz.”

1960'dan beridir bir aile şirketi olan Peyruze Kuruyemiş, her müşteriye ailelerinin bir parçası gibi davranmayı ihmal etmediklerini belirterek, her bir ürünün en taze şekilde evlere ulaşması için tedarikçiler oldukça detaylı bir kalite kontrol sistemi kurduklarını belirtiyorlar.

“En Tazesi, En Uygunu” hizmet anlayışıyla 1960 yılından beri tüketicilerle buluşan Peyruze Kuruyemiş, yaptığı bu büyük girişimin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Avusturya gibi ülkelere açacağı şubeleriyle de tüketici ağını genişletmeyi planlıyor. Peyruze Kuruyemiş aynı zamanda bayilik vermekte olduklarının altını çiziyor. Bu bayilikler ile daha güçlü bir aile olduklarını belirtiyor. Firma, bayilikleri yoluyla; kalite ve üstün hizmet uygulamalarının ve şirket merkezlerinde gerçekleştirdiği personel eğitimlerinin önemini vurguluyo ve bayilik verilen şubelerin yapım aşamasından ürün tedarik zincirine kadar kendilerinin üstlendiklerini belirtiyor. Bayilik sistemi ile de Türkiye’de ve yurtdışında hızla büyümekte olan marka, personel istihdamı ile de ülkemiz ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Avrupa’da Bı̇r Türk Markası: Peyruze Kuruyemı̇ş

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun yaptığı çalışmalarda 2021 yılının ilk 8 ayında yapılan ihracat oranının 18,8 arttığı belirtilmişti. 2022 yılında ise gerekli ihracat ve ithalat hareketlenmelerinin devam ettiği, kuruyemiş sektörüne bir ihracat desteği de Peyruze Kuruyemiş’ten geldi. Markanın gerçekleştireceği 10 milyon dolarlık ihracat, tüm dünyanın bu lezzetleri tatmasını sağlayacak. Peyruze Kuruyemiş önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10 farklı ülkede onlarca şube ile pazarda yerini almayı hedeflediklerini bu yönde gereken bütün alt yapının kurulduğunu belirtiyor.

Son dönemde doktorların sağlıklı beslenme, atıştırmalık önerileriyle ceviz, fındık ve bademin tüketiciye uygun fiyatlarla online ve satış mağazalarından alışveriş imkanı ile sektöründe oldukça yenilikçi. Hem kendi siteleri üzerinden satış yaparken aynı zamanda tüm online pazar yerlerinde de satışları mevcut. Online pazar yerlerinde yüksek memnuniyetle de

ürünlerin tazelikleri tüketici tarafından puanlama sistemi ile de şeffaf bir şekilde yansıtılıyor. Online alışveriş desteği ile tüm evlere ulaşabilme olanağı sağlayan marka aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı şubeleri ile alanında ayrıcalık yaratıyor. Aynı zamanda marka online satış hizmetinin 7/24 ulaşılabilir olması için ayrı bir kadrolaşma yoluna giderek sektörde de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtiyorlar.



Ürün yelpazesinde yöresel lezzetlerin yanı sıra bakliyat, baharat ve taze kuruyemiş başta olmak üzere bitkisel yağlar, yöresel bitki çayları, özel baharat karışımları gibi kendi reçetelerini de halka sunuyorlar. Birçok lezzeti barındıran Peyruze Kuruyemiş’in temel prensibinde ise ‘‘Tazelik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti’’ bulunuyor.

https://instagram.com/peyruzekurumsal

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)