Partiler için üye sayısı veriler açıklandı! Yeniden Refah Partisi 100 BİN barajını geçti

Siyasi partilerin sicilini tutan, denetleyen ve faaliyetlerini takip eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partilerin üye sayılarını güncelledi.

Yargıtay Sistemdeki kayıtlara göre

AK Parti’nin üye sayısı 11 milyon 049 bin 956 ve 107.700 kişi artış olarak kayıtlara geçti. Böylece AK Parti, sıralamadaki birincilik devam ettirdi.

CHP’nin üye sayısı 2.270 azalarak 1.252.905 üye sayısı belirtildi.

MHP’nin üye sayısı da 2.863 azalarak 492.994 üye sayısı belirtildi.

İYİ Parti’nin üye sayısı 14.131 artarak 316.319 kişi olarak kayıtlara geçerken

SAADET PARTİSİ nin üye sayısı 468 kişi azalarak 216,841 kişiye indi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ nin üye sayısı 11.601 kişi artarak toplam üye sayısını 102.601 kişiye yükseltti.

GELECEK PARTİSİ üye sayısı 3.295 artışla 18.281 kişi

DEVA PARTİSİ üye sayısını 6331. Artış ile 15.862 kişi yaptı.

Yeniden Refah Partisi 100 bin barajını geçti

Dr. Fatih Erbakan’ın Genel Başkanlığını yürüttüğü Yeniden Refah Partisi’ndeki yükselişse dikkat çekti. Kasım 2018’de kurulan Yeniden Refah Partisi’nin üye sayısı 102 bin 601 olarak kayıtlara geçti. Böylece Yeniden Refah, 100 bin barajını da geçmiş oldu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANI HÜSEYİN TERZİ yaptığı açıklamada; Üye sayımız 100 bini aştı ama teşkilatlarımızda bir 100 bin kadar da eski partilerinden istifa etmeleri gerektiği için sisteme girilmemiş üye formu bulunuyor. 2023 seçimlerine kadar üye sayısı itibariyle 3. parti olmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)