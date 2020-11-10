Pandemiyle Mücadele Eden Sağlık Çalışanları Ata’sını Unutmadı

Yolcuların ve Esenyurt Belediyesi sağlık çalışanlarının saygı duruşuna geçtiği an, kameralara yansıdı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda da Atatürk anıtında tören düzenlendi. Törene Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Garnizon Komutanlığı adına Albay Ögeday Kutluhan ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Sirenlerin çalmasıyla başlayan saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu.
ESENYURT BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)