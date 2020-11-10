Pandemiyle Mücadele Eden Sağlık Çalışanları Ata’sını Unutmadı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye'de vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu. Aylardır pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları da Ata'sını unutmadı Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri saat 9’u 5 geçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posteri ve Türk bayrağı açtı.