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Pandemiyle Mücadele Eden Sağlık Çalışanları Ata’sını Unutmadı
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Pandemiyle Mücadele Eden Sağlık Çalışanları Ata’sını Unutmadı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye'de vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu. Aylardır pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları da Ata'sını unutmadı Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri saat 9’u 5 geçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posteri ve Türk bayrağı açtı.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
10 Kasım 2020 Salı 12:10
Pandemiyle Mücadele Eden Sağlık Çalışanları Ata’sını Unutmadı
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Yolcuların ve Esenyurt Belediyesi sağlık çalışanlarının saygı duruşuna geçtiği an, kameralara yansıdı.  Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda da Atatürk anıtında tören düzenlendi. Törene Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Garnizon Komutanlığı adına Albay Ögeday Kutluhan ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Sirenlerin çalmasıyla başlayan saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 10.11.2020 12:15
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