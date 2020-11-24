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ÖZKURT:Bize Hayatı Öğreten Öğretmenlerimizin Gününü Kutlarım

​​​​​​​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir ve İBB Meclis üyesi işadamı Murat Özkurt 24 Kasım öğretmenler günü nedeni ile Hazreti Ali ‘nin ”Bana Bir Harf Öğretenin 40 yıl kölesi Olurum” sözünü her gün hak eden öğretmenler gününü anlamlı bir söz ile kutlayarak ister benden büyük olsun ister ise küçük bütün öğretmenlerimizin ellerinden öperim dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Kasım 2020 Salı 11:14
ÖZKURT:Bize Hayatı Öğreten Öğretmenlerimizin Gününü Kutlarım
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İstanbul Times Haber Merkezi / Merve Saraç

CHP İBB Meclis Üyesi Murat Özkurt Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Çetiner’e Şunları Söyledi:

“Öğretmenlerimiz anne ve babamızdan sonra bizlere hayata dair her şeyi öğreten çok değerli varlıklarımızdır. Bir çok meslek sahibi evinden çıkıp geçimini temin ettiği yere giderken işe gidiyorum dediği halde öğretmen okula gittiği zaman işe gidiyorum demez. Çünkü onun yaptığı çalışma sıradan bir iş değil yaratılmışların en efendisi olan biz insanoğluna yaşama dair bildiklerini öğretendir.

Bir çok büyük İnsanın ve din bilginlerinin öğretmenler ile alakalı söyledikleri güzel ve özlü sözleri hepinizin bildiğini varsaydığımdan dolayı onları buradan tekrara etmeyeceğim.

Ancak 4 Büyük halifeden birisi olan Hazreti Ali efendimizin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum sözünü düşündüğümüz zaman bize herşeyi öğreten öğretmenlerimize ne kadar değer verildiğini görürüz.

Benim yaşam felsefemde öğretmenlerimiz sadece 24 Kasım da değil her gün değerli. Ancak Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır.

Bu 1981 yılında başlamış bir uygulamadır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

Baş Öğretmenimiz olan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vefat eden,emekli olan ve halen görevinin başında,ve yakında öğretmenlik mesleğine adım atacak olan bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğremenler gününü kutlarım” şeklinde konuşan Murat Özkurt halkın kendisine verdiği meclis üyeliği vazifesini layıkı ile yapmaya çalışmaktadır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 24.11.2020 11:19
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