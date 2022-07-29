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Otobüslerde Ücretsiz Wi-Fi

İBB, toplu ulaşım araçlarındaki internet altyapısını yeniliyor. Proje kapsamında bu yıl, 1.000 otobüse yeni İBB Wi-Fi altyapısı kuruldu. Böylece metrobüs dahil, 3 binin üzerinde otobüste ücretsiz internet sağlanıyor. Ücretsiz Wi-Fi’ya “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden erişmek mümkün. Kent genelinde toplam 9 bin 563 noktada hizmet veren İBB Wi-Fi, günde 5 milyon İstanbulluya ulaşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2022 Cuma 11:46
Otobüslerde Ücretsiz Wi-Fi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ücretsiz internet hizmetini toplu ulaşım araçlarında da yaygınlaştırmak için proje başlattı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl 1.000 İETT otobüsünün internet altyapısı yenilendi. İstanbul’da internet hizmeti verilen otobüs sayısı metrobüs de dahil olmak üzere 3 bin 312’ye yükseldi. Böylelikle günde yaklaşık 15 bin İstanbullu, seyahat halindeyken ücretsiz internetten faydalanabiliyor.

TOPLU TAŞIMADA KESİNTİSİZ İNTERNET

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Erol Özgüner, toplu taşıma araçlarında Wi-Fi kullanımının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek “Bu çalışmayla birlikte otobüsle seyahat eden İstanbullulara çok daha hızlı bir Wi-Fi hizmetini sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz ise; ‘’Yaptığımız altyapı güçlendirme çalışmaları ile vatandaşlarımız yolculuk esnasında kesintisiz internet kullanmaya keyifle devam edecek. İstanbullulara en iyi dijital deneyimi sunmak ve yaşam kalitesini artırmak istiyoruz.” dedi.

İSTANBUL SENİN’İ İNDİR ÜCRETSİZ Wi-Fi’DAN YARARLAN!

İBB tarafından 9 bin 563 noktada verilen İstanbul WiFi hizmeti, günde 5 milyon İstanbulluya ulaşıyor. İBB Wi-Fi hizmetine sadece “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden erişebilmek mümkün. Bu uygulama ile ilk 3 ay boyunca, vatandaşların dilediği gibi kullanabileceği 60 GB’lik bir kullanım hakkı da bulunuyor. Kullanıcılar kalan kota bilgilerini de anlık olarak buradan takip edebiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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