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Ongun Ailesinin Acı Günü, Nihat Ongun'a Hüzünlü Veda
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Ongun Ailesinin Acı Günü, Nihat Ongun'a Hüzünlü Veda

​​​​​​​İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı, Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un babası Emekli Kıdemli Binbaşı Nihat Ongun son yolculuğuna uğurlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:24
Ongun Ailesinin Acı Günü, Nihat Ongun'a Hüzünlü Veda
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NİHAT ONGUN AMCAMIZIN  MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH 

91 yaşında vefat eden Nihat Ongun için Giresun’da cenaze töreni düzenlendi. Askeri tören mangası eşliğinde Hacı Hüseyin Mahallesine getirilen cenaze için Ongun ailesinin evinin önünde helallik alındı.

“YOL ARKADAŞIM” DEDİĞİ ONGUN’UN ACISINI PAYLAŞTI.

Nihat Ongun’un cenazesi, ardından namaz için Hacı Mikdat Camii’ne getirildi.

Murat Ongun, kız kardeşi Ayşe Özcan Ongun ve annesi Sevil Ongun ile birlikte taziyeleri kabul etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “yol arkadaşım” dediği Murat Ongun’u acılı gününde yalnız bırakmadı.

DOSTLARI ONGUN AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADILAR

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Basın Danışmanı Murat İde,CHP ve İyi Parti Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun İl Başkan ve yöneticileri, Eynesil, Gülyalı Belediye Başkanları, İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, CHP İBB Meclis Üyeleri, İBB bürokratları, İBB İştirak şirketleri Genel Müdürleri ve çalışma arkadaşları cenaze için Giresun’daydı.

GENEL BAŞKANLAR ÇELENK GÖNDERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda siyasetçi, gazeteci cenazeye çelenk gönderdi.

BABASININ NAAŞINA SARILI TABUTU ÖPEREK ALDI

Nihat Ongun için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzunda cenaze aracına konuldu. Toprağa verilmek üzere Giresun Şehir Mezarlığına götürüldü. Nihat Ongun aile kabristanlığında toprağa verildi. Tabuta sarılı Türk Bayrağı özel çerçeveye konularak tören manga komutanı tarafından Murat Ongun’a teslim edildi. Ongun bayrağı öperek teslim aldı.

İSTANBUL TIMES MEDYA GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER'DE AİLENİN ACISINI PAYLAŞTI 

Değreli Dostum Murat ONGUN'un babasının veftını derin bir teesürle öğrendim. Merhum Emekli Binbasşı Nihat Ongun Amcamıza Allah'tan Rahmet,Murat Ongun ve annemiz Sevil Ongun Başta olmak üzere ailenin geride kalan diğer bireyleri sabırflar dilerim şeklinde konuşan Çetiner uzaktan da olsa merhum komutanımızı hayır dulalarımız ile rahmetle yad ettik diyerek üzüntülerini ifafa de etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

Son Güncelleme: 27.07.2022 20:43
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