Nisan 2022'de En Çok Ne Konuşuldu ?

- Bursa Osmangazi'de tek motorlu uçak bir binaya çarpıp sokak ortasına düştü. Kazada pilot ve öğrencisi yaşamını yitirdi.
- BOTAŞ konutlardaki doğalgaza % 35, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza % 44.30, sanayide kullanılan doğalgaza ise % 50 zam yapıldığı açıkladı.
- Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi önceki gün 203 bin 69 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 40 zam yapıldığını duyurdu.
- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir istifa etti.
- Fenerbahçe'de sonucu heyecanla beklenen Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimini duayen gazeteci Uğur Dündar kazandı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır." dedi.
- Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'na katılan askerlere roketatarlı saldırı düzenlenirken, 3 askerimiz şehit oldu.
- Space X ve Tesla’nın CEO’su ElonMusk, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyon dolara satın aldı.
- Gezi Parkı eylemleri davasında yargılanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonasında ilkleri başarıp tarih yazarken, mindere çıkan Murat Fırat ve Kerem Kamal altın, Burhan Akbudak bronz madalya kazandı.
- Trabzonspor, 30 Nisan’da evinde Antalyaspor'la 2-2 beraber kalarak, elde ettiği 77 puanla sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etti.
- Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez adını Final Four'a yazdırdı.
- Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali 2. maçında İtalya temsilcisi UnahotelsReggioEmilia'yı 90-74 yenerek şampiyon oldu.