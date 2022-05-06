Nisan 2022'de En Çok Ne Konuşuldu ?

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-30 Nisan tarihleri arasında gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Yapılan araştırmaya göre Nisan ayında medyada siyasetten spora, ekonomiden sağlığa kadar en fazla içeriği yer alan başlıklar şu şekilde oldu;