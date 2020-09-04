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Minik Ellerden Başkan Yardımcılarına Aşure

Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla belediyeye ait kreşlerde Aşure etkinliği düzenledi. Etkinlikte aşure yapımını öğrenen minikler, yaptıkları aşureleri süsleyerek, belediye başkan yardımcılarına ikram etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Eylül 2020 Cuma 14:23
Minik Ellerden Başkan Yardımcılarına Aşure
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Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla belediyeye ait kreşlerde Aşure etkinliği düzenledi. Etkinlikte aşure yapımını öğrenen minikler, yaptıkları aşureleri süsleyerek, belediye başkan yardımcılarına ikram etti.

Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğüne ait kreşlerde, Muharrem Ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla hayatlarında ilk kez aşure pişirme deneyimi yaşadı. Minik kreşliler, aşure yapımı sırasında hem eğlendi, hem de aşurenin nasıl yapıldığını öğrendi. Minikler, aynı zamanda aşure tatlısının önemini de öğretmenlerinden dinledi. Etkinlikte yaptıkları aşureleri süsleyen öğrenciler, minik ellerinin emeği olan aşureleri de belediye başkan yardımcılarının makamlarına getirerek ikram etti.

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