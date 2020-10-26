Metronun En Güçlüleri Yarıştı…

Profesyonel sporcu Bora Güner, 33,5 tonluk treni 35.20 saniyede20 metre çekerek yarışmanın birincisi oldu. Metro İstanbul çalışanları arasında yapılan yarışmada ise birinciliği T1 Hattı takımı göğüsledi.



Yakında açılacak olan Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın açılış etkinlikleri başladı. Bu kapsamında; Tekstilkent İstasyonu’nda Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması düzenlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Metro İstanbul ve Türkiye Powerlifting,Strongman ve Street Workout Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte ilk olarak; Metro İstanbul çalışanlarından oluşan 5’er kişilik 8 takım arasında tren çekme yarışması yapıldı.

Türkiye’de ilk kez insan gücüyle tren çekme yarışının yapıldığı ve geleneksel olarak her yıl düzenlenmesi planlanan yarışmada takımlar, 2 dakikalık süre içerisinde 33,5 ton ağırlığındaki treni en uzağa çekebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada birincilik ödülünü treni 26 saniyede 20 metre çekenT1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı çalışanlarından oluşan lacivert takım aldı. Zorlu bir mücadelenin yaşandığı etkinliğe katılan tüm yarışmacılara gösterdikleri performans nedeniyle sertifika verildi.

Metro İstanbul’dan toplam 40 kişinin mücadele ettiği tren çekme yarışmasında 2 kadın yarışmacı da yer aldı. M7 hattından Arzu Özaydın ve Betül Başoğlu da 33,5 tonluk treni omuzlayanlar arasındaydı. Böylelikle Türkiye’nin ilk tren çekme yarışmasında kadınlar erkeklerle aynı takımda yarışmış oldu.

SPORCULARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Çalışanlar arasında düzenlenen yarışma sonrası, Milli Sporcu Cenk Koçak ve profesyonel strongman sporcuları Bora Güner, Efe Kömek, Mirza Toptaş ve Oktay Akay yarıştı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada profesyonel sporcu Bora Güner, treni 35.20 saniyede 20 metre çekerek birinci oldu.

“METROYU BİR YAŞAM ALANI HALİNE GETİRECEĞİZ”

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, Metro İstanbul ailesi olarak etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, İstanbulluların gününün önemli bir süresini metroda geçirdiği hatırlattı. İstanbul’un yoğun temposu ve yaşam hızı göz önüne alındığında bu zamanın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Soy, şöyle konuştu:

“Metro İstanbul olarak hedefimiz, sadece işletmeci olarak metro hizmetleri vermek değil, aynı zamanda kentlimize bizimle geçirdikleri sürede farklı deneyimler yaşatmak ve bu süreyi olabildiğince keyifli bir yolculuğa çevirmek. Metroyu cıvıl cıvıl bir yaşam alanı haline getirmek istiyoruz. Bu etkinlik de bu yaklaşımımızın bir yansıması. Bundan sonra da herkesi heyecanlandıracak farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğimizin ise yolcu profilimizin önemli bir kısmını oluşturan Z kuşağının ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.”



STRONGMAN NEDİR?



Geçmişten günümüze, sporcular “Bent Press” (Ağırlığı eğilerek gövde üzerinde kaldırma), “LogPress”(Kalın bir kütüğü baş üstüne kaldırma) gibi hareketler yaparak strongman sporunu icra ederlerdi. Yüksek ağırlıklar kaldırırlar, bunun yanı sıra çelik çubuklar bükme, zincir kırma, vb. hareketleri uygulayarak çeşitli gösterilerde bulunurlardı. Bu kaldırışlar için büyük miktarlarda bilek, el ve tendon kuvveti ile ayrıca olağanüstü bir merkezi sinir sistemi kuvveti gerekiyordu.

20. yüzyılın sonlarında “Strongman” terimi bu branşta yarışan kişileri tanımlamak için gelişti. Sporcuların, tırları çekme, büyük lastikleri çevirme, yüksek ağırlıklarla çömelme gibi egzersizlerle sergiledikleri daha modern güç yarışmaları günümüzde düzenlenmeye devam ediyor. Bu yarışmaların en önemlileri; Dünyanın En Güçlü Adamı, Arnold Strongman Classic ve Giants Live Turu’dur. Ancak birçok ülke ulusal düzeyde de yarışmalar yapılıyor. Son yıllarda, taban düzeyinde spora olan ilgi hızla artmış ve yerel düzeyde müsabakalar dünya çapında düzenlenmeye başlandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)