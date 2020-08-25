Metrobüste korkutan yangın

Bakırköy İncirli metrobüs durağında korkutan yangın! Metrobüs alev alev yandı D100 yolu kapatıldı.
Son dakika haberine göre İncirli metrobüs durağı yakınlarında yangın çıktı! Metrobüsün yanması sonucu gerçekleşen yangınla birlikte o bölgeden geçenler büyük panik yaşadı. Metrobüs İncirli köprüsünde yaşanan yangına ilişkin son dakika detayları az sonra geliyor. Öte yandan yangının görüntüleri de geldi.
DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre metrobüs yangını Bakırköy İncirli durağında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan araca müdahalesi sürüyor.
Zeytinburnu'nda metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda aracı sardı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçtaki yangına müdahale ederek, söndürdü. Metrobüsteki yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler aksadı.
Zeytinburnu'ndaki metrobüs yangını nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendiriliyor.
Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Topkapı yönüne giden bir metrobüste, Zeytinburnu mevkisine geldiğinde yangın başladı.
Araç tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Zeytinburnu ve Bağcılar-Güngören istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.