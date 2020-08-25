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Metrobüste korkutan yangın

Az önce gelen son dakika bilgisine göre İncirli metrobüs istasyonunda yangın çıktı! Saat 11:10 sularında başlayan yangın büyük paniğe neden oldu. Metrobüs köprüsüne de sıçrayan yangından son dakika bilgileri de geliyor. Metrobüste yaşanan yangın nedeniyle metrobüs seferleri ile birlikte tramvay hattında da seferler aksadı. İhbar sonrası gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ağustos 2020 Salı 11:57
Metrobüste korkutan yangın
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Bakırköy İncirli metrobüs durağında korkutan ! Metrobüs alev alev yandı D100 yolu kapatıldı.

Son dakika haberine göre İncirli metrobüs durağı yakınlarında yangın çıktı! Metrobüsün yanması sonucu gerçekleşen yangınla birlikte o bölgeden geçenler büyük panik yaşadı. Metrobüs İncirli köprüsünde yaşanan yangına ilişkin son dakika detayları az sonra geliyor. Öte yandan yangının görüntüleri de geldi.

DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre metrobüs yangını Bakırköy İncirli durağında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan araca müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberi | İstanbul Zeytinburnu'nda metrobüs yangını | Video

Zeytinburnu'nda metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda aracı sardı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçtaki yangına müdahale ederek, söndürdü. Metrobüsteki yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler aksadı.

Son dakika: Bakırköy'de metrobüs alev alev yanıyor! Yangın köprüye de sıçradı | Video

Zeytinburnu'ndaki metrobüs yangını nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendiriliyor.

Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Topkapı yönüne giden bir metrobüste, Zeytinburnu mevkisine geldiğinde yangın başladı.

Araç tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Zeytinburnu ve Bağcılar-Güngören istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Son Güncelleme: 25.08.2020 12:01
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