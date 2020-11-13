Metrobüs Araçları Yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı bütçesi, yatırım programı ve stratejik planı, İBB Meclisi’nde görüşüldü.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



İETT’nin 7 milyar 250 milyon liralık 2021 bütçesini İBB Meclisi’ne sunan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, 150 yıllık kurumun 2020 yılında Adalar’da 60 elektrikli toplu taşıma aracıyla hizmet vermeye başladığını söyledi. Yakın zaman önce erguvan rengi otobüsler ile Halk Otobüslerinin sevk ve idaresinin de İETT’ye devredildiğini hatırlatan Bilgili, uygulamanın Aralık ayında başlayacağını belirtti.



Metrobüs filosunu yenilemek ve kapasitesini artırmak için gelecek yıl 300 tane yüksek kapasiteli ve güvenlikli otobüs satın alacaklarını ifade eden Bilgili, “Bu yatırımla, metrobüsteki mevcut yoğunluğu azaltmayı hedefliyoruz. Bu sayede hem ekonomik ömrünü zaten tamamlamış olan mevcut metrobüs filomuzu kısmen yenilemiş hem de yolcularımızın konfor ve güvenliklerini arttırmış olacağız” dedi.



SALGINDA OTOBÜS KAPASİTELERİ YÜZDE 40 DÜŞTÜ



Bilgili, toplam 6.337 araç ve 14 bin 272 durakla, İstanbul’un her noktasına hizmet verdiklerine dikkat çekerek, “Pandemi öncesi dönemde yılda 18,5 milyon sefer yaparak 1 milyar 373 milyon yolcu taşıyorken, salgınla birlikte yolculuk sayılarında yüzde 40 daralma yaşanmaktadır. Buna karşın, 2021 yılındaki stratejik amaçlarımızı belirledik. Bunlarda ilki yolcu memnuniyetini daha da artırmaktır. Bunun için ise toplu taşıma hizmetlerini daha güvenli, konforlu ve zamanında gerçekleştirmek için bir dizi adım atıyoruz” diye konuştu.



BÜTÜN OTOBÜSLERİ İETT İŞLETECEK



Özel ulaşımın İETT çatısı altında birleştirilmesi sistemine önümüzdeki aydan itibaren geçeceklerini hatırlatan Bilgili, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu yeni model ile tüm otobüslerin yönetimi fiilen birleşecek. Yeni modelin en önemli avantajları ise; esnek planlama, hat optimizasyonu, entegre ulaşım, kapasite artışı ve artan yolcu memnuniyeti olacak. Sürdürülebilirliği etkin kılmak için ise kaynakları etkin kullanmak, operasyonel maliyeti düşürmek, sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve çevresel etkileri azaltmak hedefleriyle hareket edeceğiz. 2020 yılında 18 milyon lira bedelle 130 otobüsü İETT filomuza kattık. Toplam 7 milyar 250 milyon lira olarak planlandığımız 2021 yılı bütçemizin 1 milyar 650 milyon liralık kısmını da yatırıma, yani yeni araç alımlarına ayırdığımızı belirtmek isterim.”



İETT’YE SOSYAL MEDYADAN “ALTIN” ÖDÜL



Alper Bilgiyi, otobüslerin bakım faaliyetlerinin İETT denetçileri ve bakım firmalarından bağımsız olarak, Makine Mühendisleri Odası tarafından da denetlendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:



“Etkin denetim sistemimizi özel halk otobüsleri dönüşümü sonrasında tüm otobüslere yaygınlaştırmayı da amaçlıyoruz. Akıllı ulaşım teknolojilerini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacımız doğrultusunda; yeni teknolojileri uygulamak, mevcut araç içi teknolojileri geliştirmek, yolcu bilgilendirme kanallarını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak hedefleriyle hareket ediyoruz. Yolcularımızın taleplerine sosyal medyadan hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde cevap veriyoruz. Bu başarımız, çeşitli kuruluşlarca da takdir edildi. Sosyal Medya Ödülleri 2020’de Türkiye’nin en büyük markaları arasından Altın Ödül’ün sahibi İETT oldu.”



Oturumda CHP adına Engin Çelik, AK Parti adına Hamdi Demirhan, İYİ Parti adına Suat Sarı, MHP adına Volkan Yılmaz söz alarak görüşlerini paylaştı. Daha sonra oya sunulan İETT Genel Müdürlüğü’nün 2020 bütçesi, 208 kabul oyuyla onaylandı.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)