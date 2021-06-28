Metro İstanbul'a UITP’de Önemli Görev

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, 100 ülkeden 1800’ün üzerinde üyesi bulunan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği’nin (UITP) Politika Kurulu Üyeliği görevine getirildi. Genel Müdür Özgür Soy’un bu görevi,18Haziran tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen UITP Genel Kurulunda onaylanarak resmiyet kazandı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Özgür Soy, toplu taşıma sektörünün en önemli platformu olarak kabul edilen; işletmeciler, idareler, üniversiteler, endüstri kuruluşları ile sektörün karar vericileri arasında bilgi paylaşımı ve diyalog kurulmasını sağlayan dünya genelindeki çatı kuruluşu UITP’de Politika Kurulu Üyesi olarak görev alacak. Taşımacılık ve lojistik sektöründe önemli bir deneyim sahibi olan Genel Müdür Özgür Soy, yurt içi ve yurt dışı kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı alanlarındaki tecrübesi ile Dünya Toplu Taşımacılık Sektörüne yön veren bu önemli kuruluşta İstanbul’un ve Türkiye’nin sesi olacak.

“İstanbul’un son iki yılda ulaşım alanında yaptığı büyük atılım dünyanın dikkatini çekti”

Genel Müdür Soy, kent içi hareketlilikte toplu taşıma, özellikle de raylı sistem kullanımının artmasının tüm dünyada gelişmişlik göstergelerinden biri olarak görüldüğüne vurgu yaparak, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu ‘Adil, Yeşil, Yaratıcı Kent’ vizyonunu ulaşım alanında hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hızlı ve ekonomik ulaşım her vatandaşın temel hakkıdır. Buna konfor, dakiklik ve çevrecilik boyutu eklenince raylı sistemler ön plana çıkmaktadır. Bu yüzden belediyemiz raylı sistem alanında son iki yılda çok büyük yatırımlar yapmaktadır. Ancak raylı sistemler tek başına bir anlam taşımaz. Bisikletten lastik tekerlekli araçlara kadar tüm unsurlarıyla çok iyi entegre olmuş, taşıma modları arasında geçişleri aksaksız işleyen, kentin en ücra noktalarına kadar sirayet eden bir sistem, kent içi hareketliliğin sürdürülebilir olması için şarttır. İstanbul’da bu unsurlar arasında şehrimizin sembolleri arasında yer alan Şehir Hatları vapurlarımızı da saymamak olmaz. İstanbul’da ulaşımın tüm bu alanlarında kaydedilen gelişim, dünyada sektörün dikkatini çekti ve böyle bir davet aldık. UITP Politika Kurulu, dünyada toplu taşımacılık politikalarını belirleyen bu kuruluşun en önemli organı. Ülkemiz adına bu platformda yer almak çok gurur verici” dedi.

“Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir kent miras bırakmanın anahtarı kuracağımız temiz ve güvenli toplu taşıma sistemidir”

Kentlerin sürdürülebilirliği için güçlü bir raylı sistemler omurgasının şart olduğunu belirten Soy, “Trafikteki araç sayısını azaltmak ve kent içinde ulaşımı hızlandırmak için toplu taşımacılık metropollerin öncelikli konusu olmak zorunda. Her şehrin kendi coğrafi yapısına göre özgün çözümler geliştirmesi gerekiyor. İstanbul için de bunu tüm toplu taşıma türlerinin hizmet sağlayıcı işletmelerinden, ulaşım esnafına, tedarikçilerden, politika belirleyici mercilere kadar tüm tarafları ile birlikte gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızı ortak akılla oluşturduğumuz uzun vadeli plan ve stratejiler çerçevesinde yürütüyoruz. Bu çalışmaları ve yürütülen yatırımları, arka planda yüksek teknolojiyle kurulu veri analizi ve yönetim sistemleri ile destekliyoruz. Sadece trafiği azaltıp şehir içinde hareketi hızlandırmak için değil, aynı zamanda sera gazı emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltmak, çocuklarımıza nefes alınabilir bir kent mirasbırakmak istiyorsak temiz, güvenli ve verimli toplu taşıma sistemlerine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“2020 herkes için zor bir yıldı ama toplu taşımacılar için tam bir kabustu”

Yaşanan pandemiyle birlikte tüm sektörler küçülerek de olsa hayatta kalmaya odaklandı. Ancak toplu taşımacılar için bu bir seçenek değildi. Pandemi kısıtlamalarına ve azalan yolcu sayılarına rağmen kentlilerin sağlıklı ve güvenli ulaşımını sağlamak bizim görevimizdi. Bu yüzden tüm mali zorluklara rağmen tam gaz seferlerimizi sürdürdük. Kapanma kararlarına ve sürekli değişen tedbirlere çok hızlı uyum sağlamayı başardık. İstanbul’un tüm ulaşım sistemi dev bir saat gibi tıkır tıkır işlemeye devam etti. Çok zor günler geçirsek de, daha çevik ve esnek bir yapıya kavuştuğumuzu ve bu gelişimi önümüzdeki dönemde yolcularımıza hizmet kalitesi artışı olarak yansıtacağımızı düşünüyoruz.

“Raylı Sistemler sektörünün lider kuruluşu olarak yerli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak Metro İstanbul için bir sorumluluktur.”

Raylı sistemler sektörünün yurt dışına bağımlılığının çok yüksek olduğunu belirten Özgür Soy, sektörün lideri olarak yerli teknolojilerin geliştirilmesine liderlik ettiklerini belirtti. Esenler yerleşkesinde kurdukları Ar-Ge Merkezinde 120 mühendis ve teknik personelin çalıştığını belirten Soy, sözlerine şöyle devam etti: “Sinyalizasyondan, yolcu bilgilendirme sistemlerine kadar yüzlerce parçayı kendi bünemizde tasarlayarak yerli iş ortaklarımızla birlikte yurt içinde üretimini gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge faaliyetlerinde gerçekleştirdiğimiz atılımları çok yakında kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

“Türkiye’yi temsilen Metro İstanbul’u görmekten mutluluk duyuyoruz”

UITP Üyelik, Pazarlama ve Hizmetler Kıdemli Direktörü Kaan Yıldızgöz de Türkiye’nin UITP açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Türkiye'de birçok kentten toplu taşıma idareleri, işletmeciler ve endüstri kuruluşları uzun yıllardır UITP içerisinde aktif olarak yer alıyor. UITP tarafından geliştirilen projelerde Türk toplu taşımacılık sektörünün katkısına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, UITP’nin en önemli karar alma organı, UITP Politika Kurulunda Türkiye'yi temsilen Metro İstanbul’u görmekten ötürü büyük memnuniyet duyuyoruz. Metro İstanbul hem büyük bir raylı sistem ağının işletme deneyimine sahip, aynı zamanda da İstanbul’un son dönemde gerçekleştirdiği yeni metro yatırımları ile dünya genelinde bu alanda büyük ilgi çekiyor” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)