DEVA Partisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı kültür sanat sektörü emekçileri ve sanatçılar için sorumluluk almaya çağırdı. Kültür endüstrisi emekçilerinin hükûmetin gözünde ‘yok’ hükmünde olduğunu belirten DEVA Partisi Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı M. Helûn Fırat, sektörün açlıkla imtihan edildiğini, intihara sürüklendiğini vurguladı.

Fırat, kültür sanat sektörüne ilişkin yasakların sürmesine ilişkin şu eleştiride bulundu: “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin aldığı kararlar kültür ve sanat sektörünü bitirmeyi, sektör emekçilerini ve ailelerini açlığa terk etmeyi sıradanlaştıran, bilimsel değeri olmayan ve hedefi Kovid-19 salgınını hafifletmekten uzak kararlardır.”

‘Hükûmet kültür sanat sektörünü açlıkla sınıyor’

Fırat, Nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan sahne sektörü için destek programı tutarının artırılarak devam etmesi, sahne sanatları için uzun vadeli bir çevrimiçi performans platformu kurulması, işletmecilerin/sanatçıların kendi platformlarını kurabilmeleri için bankaların faizsiz kredi destekleri sağlaması ve aşılama sürecinde sahne sektörünün de öncelikli tutulması konusunda taleplerde bulunduklarını hatırlattı.

Fırat sözlerine şöyle devam etti:

“Ancak gelinen noktada sektör hiçe sayılmış, ülkenin en önemli ayaklarından kültür endüstrisi ekonomik bir değer olmaktan çıkarılmıştır. Bugün kültür endüstrisi emekçilerini, sanatçılarını ‘yok’ kabul etmiş bir hükûmet anlayışı ile karşı karşıyayız.

Yasakların hafifleyeceği yaz döneminde insanların trajikomik desteklerle alaya alınması değil, işlerine dönmelerini sağlayacak bir aşı temini ve uygulaması ortaya koyulması gerek. Bir anayasal hak olarak kültüre ve sanata erişim hakkı kısıtlanan insanlarımız, turistler özgürce dolaşırken huzursuzlukla kıvranıyor; sektör emekçilerimiz ise açlıkla imtihan oluyor ve intihara sürükleniyorlar.”

‘Mekânları, festivalleri, konserleri, sinemaları, tiyatroları açın!’

DEVA Partisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı “turistlere karşı halkını 5. sınıf vatandaş sınıfında gören anlayıştan vazgeçmesini, turizmi de besleyen kafe-restoran-bar ve sahne emeği gerektiren alanların tümüyle açılmasını sağlamak üzere” şu beş adımı atarak mekânları, festivalleri, konserleri, sinemaları, tiyatroları açmaya çağırdı:

“1. Kapalı alanlar başta olmak üzere tüm sağlık ve hijyen tedbilerini alarak,

2. Sosyal mesafe ve HES kodu uygulamasına riayet edilerek

3. Aktif ve adil denetleme mekanizmasını kurarak,

4. Aşılama sağlayarak,

5. Açık hava etkinliklerini teşvik ederek,

Mekanları, festivalleri, konserleri, sinemaları, tiyatroları açın!“