Mehmet Mert’e ‘Onursal’ ödül

16 Şubat Salı günü Crazy Production ev sahipliğinde ve Hülya Yanıkdağ ile Hevin Cümsen’in organizatörlüğünde İstanbul Fuat Paşa Yalısı’nda sahiplerini bulacak ödül töreninde birçok ünlü sanatçı da bu görkemli gecede boy gösterecek.

Vicdanlı gazeteciliğe devam

İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı ve Gazete Damga Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mert kendisini ‘Gazetecilik Dalında Onursal Ödül’e layık gören Crazy Production’a teşekkür ederken, otuz yıllık meslek hayatındaki objektif gazetecilik çizgisinden, vicdanlı gazetecilik karakterinden, hakikatin peşinden koşarak okurları ile paylaşma hevesinden asla vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Çocuk susar sen susma