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Mehmet Mert’e ‘Onursal’ ödül

Crazy Production’un geleneksel olarak düzenlediği “2020 YILI ALTIN KALİTE ÖDÜLLERİ” kazananları belli oldu. Her yıl iş, sanat, spor ve medya dünyasında başarılı isimlere dağıtılan ödüllerin bu yıl ‘Gazetecilik Dalında 2020 Onursal Ödül’ sahibi İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı Mehmet Mert oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2021 Perşembe 09:30
Mehmet Mert’e ‘Onursal’ ödül
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16 Şubat Salı günü Crazy Production ev sahipliğinde ve Hülya Yanıkdağ ile Hevin Cümsen’in organizatörlüğünde İstanbul Fuat Paşa Yalısı’nda  sahiplerini bulacak ödül töreninde birçok ünlü sanatçı da bu görkemli gecede boy gösterecek.

Vicdanlı gazeteciliğe devam

İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı ve Gazete Damga Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mert kendisini ‘Gazetecilik Dalında Onursal Ödül’e layık gören Crazy Production’a teşekkür ederken, otuz yıllık meslek hayatındaki objektif gazetecilik çizgisinden, vicdanlı gazetecilik karakterinden, hakikatin peşinden koşarak okurları ile paylaşma hevesinden asla vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Çocuk susar sen susma

Hülya Yanıkdağ ve Hevin Cümsen ise bu yıl “ALTIN KALİTE ÖDÜLLERİ”  gecesinin “ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA’’ sloganıyla,  yeryüzünde yaşayan bütün çocuklara farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendiğini de hatırlatarak; sanat, spor, medya, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından birçok ünlünün geceye katılacağını belirttiler…

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