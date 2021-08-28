MASKO’daki Bina Neden Çöktü ?

BİNA NEDEN ÇÖKTÜ ?

Site başkanı Mehmet Mutlu’nun beyanına göre yıkılan binanın yanı başında yapılan inşaatın temel kazısından dolayı 15.cadde bulunan binalarının çöktüğünü ifade ederek gelen çatırdama sesinden dolayı binada bulunan herkesin dışarı çıkmasından sonra çökmenin olduğunu ifade etti.

İstanbul Times Haber Merkezi /Mehmet Osmanoğlu

ANCAK İDDİALAR YENİLİR YUTULUR TÜRDEN DEĞİL

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) bünyesinde yer alan 39 Yapı Kooperatifinden birisi olan Trikocular Yapı kooperatifinde kalıp üretimi alanında faaliyet gösteren Bafralı Firmasının sahibi Turgut Çakmak gazetemize şunları söyledi

” İOSB 1984 yılında planlanırken o zamanki İdareciler işveren ve sayısı 300 bin’e varan çalışanları için cami,mescit,hastane, klinik için yer tahsisi yapmış ve planlar’a o şekilde işlenmiş iken geçen uzun sürelerden sonra yapı kooperatiflerin başkanları ve yönetimleri bu yerleri rant amaçlı bölgenin alt yapısına ve bina stokuna uymayan plazalar yaparak haksız kazanç elde etmeye başlamışlardır.

Bu durum bir çok yapı Kooperatifi için geçerli.Ben belge ve bilgi ile konuşuyorum. Size vereceğim örnekleri sizde araştırın benim haklı olduğumu göreceksiniz.

İOSB’bünyesinde faaliyet gösteren PİK Dökümcüler yapı kooperatifinde mescit ,sosyal alanlar ve ağaçlık yere Kooperatif başkanı ve yönetimi Ak Yapı ile anlaşarak işi kılıfına uydurup 100’binlerce M2 lik inşaat yaptılar.

Alt yapı üst yapı 1984 planlarına göre yapılmış ama bugün o zamanki kapalı alanların kat be kat fazlası inşaat var.

Duyarlı bir vatandaş olarak gördüğüm her haksaklığı ilgili yerlere iletiyorum gerekli yasal işlemleri yapmak artık devlet idarecilerimize kalmış…

Bakın daha birkaç gün önce MASKO Yapı kooperatifinde kaçak inşaat yapan bir çalışmadan dolayı bir bina Çöktü.

Burada ahbap çavuş ilişkisine göre iş yapılmasaydı bir binanın yıkımına sebep olan inşaatın henüz yapı izinleri alınmadan başlanabilir miydi ?

Ölen yada yaralanan yok deniyor diyelim ki bu bilgiler doğru illaha birilerinin ölmesi mi gerekiyor…

Önceki İOSB yönetimi yolsuzluktan dolayı işten el çektirilmişti.Topkapı okullarına verilen bina için yapılan yolsuzluklara, Müfettiş raporları gayet açık ve net iken yolsuzluk yapan bir çok yönetici ne yazık ki halen tutuklanmış değil.

Biliyorsunuz OSB ler imar için belediyelerden izin almaz müteşebbis heyet ile arası iyi olan kooperatif başkanları imar alıp devasa yapılar yaparak ciddi kazançlar elde ediyorlar.

MASKO’’da kaçak olarak inşaata başlayan firmada bir şekilde nüfuzlu adamları sayesinde kurtulacak.

Gelişmiş bir ülkede olsak bırakın MASKO başkanını bütün müteşebbis heyeti hesap verir diyen Turgut Çakmak Ölüm tehdidi aldım darp edildim haklı olduğum halde nüfuzlu adamları sayesinde beraat ettiler bütün bunlara rağmen ben haklı davamda vazgeçmeyeceğim şeklinde gazetemize konuştu”

Mekanı yakılan hak sahibi her hangi bir suç duruyusunda bulundu mu bulunmadı mı ?

Yoksa siz sesinizi çıkarmayın kısa süre içinde daha sağlam ve daha iyi bir bina yapıp size teslim edeceğiz mi denildi ?

Bir bina yıkıldı üstünü kapatalım gitsin demek doğru değil. Eğer MASKO’da yer alan binalar sağlam değilse her gün binlerce müşterinin mobilya almak için ziyaret ettiği bir yerde can güvenlikleri ne kadar güvendedir ?

Yok binalar sağlam ise ve inşaat yapan firmanın hata ve kusurundan dolayı bina yıkılmış ise sorumlular hakkında herhangi bir suç duyurusu yapılmış mıdır ?

Sorulacak çok soru var ancak bu kadarı ile yetinelim.MASKO yönetimin bu sorulara vereceği cevaplardan sonra diğer sorularımızı da sorarız.

BİRÇOK YAPI KOOPEPATİFİNDE HAKSIZ RANT VAR

Yapı kooperatifinde birkaç sene önce Beyaz inşaat tarafından yapılan plaza bütün kooperatif üyelerinin hak sahibi olduğu arsa üzerinde yapıldı. Oluşan devasa rant eşit olarak ortaklara pay edildi mi ? Yoksa masraflarımız arttı sizin aidatlarınız artmasın diye bu binayı yaptık ve bundan dolayı aidatlarınız artmadı denilerek halk sahipleri susturuldu mu ?

Bölge’nin Trafiğini felç eden ve bir çok hak sahibinin hakkı ihlal edilerek yapılan MALL OF İSTANBUL’un bu haksızlıkları yaparken ilk başta karşı çıktığı söylenen MASKO Yapı Kooperatifi daha sonra neden bu mücadelesinden vazgeçti ?

Teker teker 39 yapı Kooperatifini saymaya gerek yok. 1984 yılında ilk projelendirilmesinden sonra yapılan yapılar akla ve mantığa ters geliyor. Mevcut binalar ile alakası olamayan çarpık yapılara izin ve imar veren İOSB Yöneticilerine hesap soracak bir makam yok mu ?

İŞTE O YASAK SAVMA KABİLİNDEKİ KAMUOYU DUYURUSU...

Bu duyuru neden MASKO'nun atnetli kağına yazılmadı ? Neden başkanın imzası yok ? Neden binanın yıkılmasına sebep olan kişi yada kurum hakkında suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığı yazılı değil.

MAKO’DAKİ BİNA NEDEN YIKILDI, KİMSE HESAP VERDİ Mİ ?

MASKO’da bulunan binanın yıkılmasından sonra MASKO adına kurumsal anlayıştan uzak olan Kamuoyu Duyurusu kabul edilebilir değil. Alel acele beyaz bir A-4 kağıdına başkanın imzası olmadan ve Kooperatifin antetli kağıdı kullanılmadan yapılan açıklama çok ciddiyetsiz ve özensiz bu hali ile sanki bir şeyler kaçırılıyor imajı verilen bu duyuru kabul edilebilir değil.

Oysaki duyuru da binanın neden yıkıldığı, İzin olmadığı halde nasıl hafriyat ve ,inşaata başlandığı sorgulanmalı ve sebep olalar hakkında neden suç duyurusunda bulunmadıklarını açıklamaları gerekir.

İOSB Tarafından ruhsatlandırılmış deniyor ancak bina yapmak için ruhsat verilmediği ile alakalı birçok bilgi mevcut.

Masko başkanı ve yönetimi Kaymakam ve valiye Bilgi verdik diyerek sorumluluktan kurtulamaz. Halka hesap vermelidir.

Yasal izinleri olmadan hafriyat yapan firma ve yöneticileri hakkında her hangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır?

MASKO Yapı Kooperatifi ve İOSB yönetimi hem yıkılan bina hem de diğer sitelerde rant odaklı sonradan imar verilip yapılan binalar ile alakalı bir açkılama yaparsa sayfalarımızda yer vereceğiz

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)