Marka Olmadan Önce Markalaşmanın Yol Haritası ..

İŞTE O AÇIKLAMALAR …

Projeleşme esnasında ,kriz ve risk analizleri yapın.Hakim Olabiliyormusunuz,krizi avantaja çevire biliyormusunuz bunları analiz edin.

SWOT Analizi yapın ", firmanızın kurumsal işlerliği, rekabet gücü nedir?sektördeki konumu, piyasadaki dış tehditlerin varlığı vs. gibi iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme Markalaşma, insanların bireysel-kişiye özgü veya kurumsal-bir işletmeye yönelik bir marka hakkında sahip oldukları fikirleri, onların güvene dayalı düşünceler ile belli bir kalıba oturtan bir süreçtir. Markanızı oluştururken ve markanızı geliştirirken, bir takım hedefler belirleyip basamak basamak yol haritası çizilmesi gerekmektedir

Marka oluşturmada yol haritası

1-öncelikle Neyi markalaştırmak istiyorsunuz ?

Öncelikle; Markanız hedeflediğiniz piyasa içinde tek mi ?

Markanızın var olan birkaç markadan biri olup olmadığını öğrenin ve markanız için yapacaklarınızı projelendirin ve madde madde uygulayama alın.

2-Ürününüz ve markanızın rekabet edeceği piyasa hakkında neler öğrenmek istiyorsunuz? Her şeyi araştırın. Olumlu, olumsuz, etkenleri düşünürken saçma gelebilecek her notu alın.

*Projelendirmeye başladığınız markanızın mutlaka güçlü ve zayıf yönlerini bulun, zor baş edebileceğiniz veya karşınıza çıkabileceği düşündüğünüz fırsatları listeleyin. extra olması zor ama olabileceğini size düşündürten sürprizleri ekleyinyöntemlerinden biridir.

3-Markanızı nasıl konumlandırılır,nasıl konumlandırmaya başlamasınız? Kurumsal kimlik nasıl oluşturulur?Benzersiz olan ürün veya hizmetiniz ile daimi yer alacağınızı düşündüğünüz hedef pazarda müşterilerinizin akıllarına nasıl gireceğinizi tanımlayarak markanızı konumlandırın.

4-Markanızın neyi ifade ettiğini hiç düşündünüz mü? Markanız hangi faydayı sağlıyor, nasıl bir değer sunuyor ve pazarlama iletişimlerini, ürün tasarımı, iş imajı, tüketici deneyimi gibi… her şeyin imajını belirleyerek tanımlayın.özellikle gıda sektöründeki firmalar müşteri analizini ve hitap edecegi lokasyonu ve etkileci ürünler ve menüler seçmelidir)

5-Marka Kimliğiniz nedir? Marka adınızı, logonuzu, sloganınızı veya sizi temsil edebilecek diğer paydaş çalışmalarınızı içeren marka kimliğinizi birlikte geliştirin. Ekip arkadaşlarınıza markanın işiniz için önemini vurgulayın, bulundukları marka için çalışıyor olduğunuzu belirtin, fikirlerini alın.

Soyut bir kavramı somutlaştıran yüzler olun. Bu size takım içerisinde hem birbirine karşı güven verir hem de ortaya çıkabilecek herhangi bir kriz yönetiminde marka ekibinizin sağlam duruşunu ve birlikte neler yapabileceğinizi gösterir.

6-Markanızın tanıtımı için neler yapıyorsunuz? Projelendirdiğiniz markanızı önce tanıtım, sonrasında sosyal medya reklamları, promosyonlar ve sunumlar gibi izlenilecek yolu oluşturarak başlatın.

7-Marka değerini nasıl yönetmelisin? Markanızı, kullanım kurallarınız ve yasal haklarınızla mutlaka koruyun. Markanıza ait sadakat yaratan, tutarlı, olumlu bir marka deneyimi sunmalısınız.Markanızın değerini arttırarak markanızı yönetin.

Son olarak Markanızı belirli aralıklarla değerlendirmeniz gerekir.

İşletmenize, müşterilerinize veya hedeflenen pazar kitlesi üzerinde zaman zaman yaptığınız değişiklikler ile markanızın güvenilir hissedilmesini ve akılda kalmasını sağlamak için markanızı belirli aralıklarla izleyin, değerlendirin ve güncelleyin. ,

Analizler, geleneksel pazarlama iletişim kanalları ile biraz daha zor gibi gözükse de dijital kanallar sayesinde bu daha hızlı ilerler. Marka hakkında piyasa da nasıl görüldüğü, konuşulduğu, bilindiği konusunda bilgilere ulaşmak mümkündür ve bir çok istatistiksel araçlar ile bu daha pratiktir.

Marka oluştururken dijitalden uzak durmayın! Dijitale önem verin

Markanızın gelecek tasarımını yapın. Gelişen dünyamızda insanların duygu ve düşünceleri değiştiği gibi markalarda değişim ve gelişim göstermektedir. Zaman değişiyor, insanlar, işletmeler değişiyor, tüketici ilgileri değişiyor, kültür değişiyor. Bazen markaların da değişmesi yeni dünyaya ayak uydurması gerekiyor.

Markanız;

Bulunduğu konumun pazar değişikliği,

Marka dinamiklerini belirleyen liderin değişmesi,

Yeni ürün veya hizmet çeşitlendirme,

Şirket Birleşme veya devralmalar,

Mevcut pazarda kültür değişimi yaşanması... gibi bir takım sorunlarla da karşı karşıya kalabilir.



Bunlar var olan marka gücünüzü risk altına itmeye başlar, bu nedenle belirlediğiniz bir sıra ile marka güncellemesinin yapılması gelecekte de halen var olmanız için Marka planınız arasında bulundurulması gereken en önemli notlardır.

Marka soyut bir iletişimdir.

İnsanları ürün veya hizmet üzerinden buluşturma sözü verir. Bu nedenle her alanda markanın temel misyonu markanızın sesi ile doğru yansıtılmalıdır. Bu tutarlılık hangi alanda ne şekilde kullanılacak olursa olsun gelişen dünyamızda mutlaka dijitale yansır ve buradan hızla yayılmaya mahkumdur.

Marka, tüketicinin ulaşmak istediği temel duygu ve düşünceyi doğru yansıtmalıdır. Tüketicinin yaşadığı her marka deneyimi, tüketiciye duygusal bağ yaşatır. Bu yüzden, Markanız güven sağlayabilir nitelikte

Bugün sosyal medyadan bahsederken; takipleşmenin, fotoğraf paylaşmanın ötesine geçen bir yapıdan bahsediyoruz. Sosyal medyanın haber kaynağı, arama ve reklam platformu haline gelmesi bir 10 yıl önceki sosyal medya tanımını tamamen değiştirdi.

Facebook’la başlayan bu dijitalleşme sürecinde, sosyalleşme aracı olarak kullanılan sosyal medya platformları bugün kişisel kullanıma ek olarak markalar için bir pazarlama aracına dönüştü.

Dolayısıyla dünya genelinde pazarlama dinamiklerini kökten değiştiren bir dijital dönüşüm sürecinin içinde bulduk kendimizi.

Bu heyecan verici süreçte pek çok yeni kavramla tanıştık. Öğrenmemiz gereken, anlamamız gereken pek çok stratejiyle ve algoritmayla yüz yüze geldik. Şimdi bu sürecin en temelinden yani sosyal medyada markalaşmanın kapılarını açan dijital kimlik kavramından bahsedelim.

Diger makalemdede dijital kimlik nedir,marlaşmada sosyal medyanın önemi nedir makalesinde bahsedecegim.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)