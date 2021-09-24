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‘Mardin Belediyesi’ne kayyumun atandığı ve görevden alındığı sürede belediyenin borcu ne kadar arttı?’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı’nın cevaplaması istemiyle Eski Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Kayyumu Mustafa Yaman hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını sordu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Eylül 2021 Cuma 14:27
‘Mardin Belediyesi’ne kayyumun atandığı ve görevden alındığı sürede belediyenin borcu ne kadar arttı?’
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‘Kayyum görevden alındığında belediyenin borcu 1 milyar 180 milyon liraydı’

“Mardin’e 1 Haziran 2016 tarihinde vali olarak atanan Mustafa Yaman daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ilk defa 17.11.2016 tarihinde ve ikinci defa 19.08.2019 tarihinde kayyum olarak atanmıştır. Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne seçilmiş belediye başkanı yerine kayyum atandığı ve görev yaptığı dönemde ihalelerde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ayyuka çıkmıştır. Kayyum Mustafa Yaman valilik ve kayyumluk görevinden alındığı tarihte ise Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 1 milyar 180 milyon liraya ulaşmıştır. Bu dönemdeki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile alakalı Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi 2020/185 Esas sayılı dosya ile Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2021/313 Esas sayılı dosyada yargılamaların devam ettiği ve ayrıca iki adli soruşturma dosyasında da iddianamenin mahkemeye sunulduğu ifade edilmektedir.”

DEVA Partisi olarak soruyoruz’

1- Vali Mustafa Yaman’ın Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak ilk atandığı dönem olan 17.11.2016 tarihinde belediyenin borcu ne kadardır ve 10.06.2020 tarihinde görevden alındıktan sonra ne kadar olmuştur?

2- Mülkiye müfettişleri tarafından büyükşehir belediyesinde yapılan incelemelerde kaç ihalede yolsuzluk ve usulsüzlük tespit edilmiştir?

3- Söz konusu şahıs kayyum olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne atandığı tarihten bu yana belediyeye kaç personel alımı yapılmış bu personelin kaçı belediyeye fiziki olarak gelip işe başlamıştır? Belediyeye hiç uğramadan ve çalışmadan maaş alan kaç belediye personeli vardır?

4- Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KENT A.Ş.’nin yöneticileri arasında söz konusu şahsın akrabaları var mıdır?

5- Mardin valisi ve büyükşehir belediyesi kayyumu hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle mi görevden alınmıştır? Eğer bu nedenle görevden alınmışsa hakkında disiplin soruşturması açılmış mıdır?

6- Söz konusu şahıs rüşvet ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınmışsa neden mülkiye müfettişi olarak görevlendirilmiştir?

KAYNAK; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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