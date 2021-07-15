Maraşlı Anneden Babacan'a Genç İşsizliği İsyanı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresi için gittiği Kahramanmaraş’ta vatandaşlarla biraraya geldi. Sokakta vatandaşların sorunlarını dinleyen Babacan’a üç çocuk annesi bir kadın şu sözlerle dert yandı:

“Çocuklarımız çalışıyor, çabalıyor ama ortada kalıyor. Gençlere meslek edindirilsin. Gençler ortada kalıyor, intihara kadar sürükleniyor. Eskiden okumayın çocuklar küçük yaşta mesleğe veriliyordu. Şimdi 18 yaşından sonra gidip el altılık yapamıyorlar. Nasıl yapabilirler?”

’Gençlerin işine çözüm bulunsun’

Babacan’ın “Ülkede yatırım yapılmıyor” sözleri üzerine anne şunları söyledi: “Yatırımı gençlere yapsınlar. Biz köprü istemiyoruz. Apartmanları da istemiyoruz. Bizim çocuklarımız huzurlu olmazsa biz huzurlu olamayız. Gençlerin işine çözüm bulunsun. Yollar köprüler oteller istemiyoruz. Lüks lüks villalar istemiyoruz. Herkesin çocuklarına çözüm bulunsun.”

Babacan ise “Yıllarca bunun uyarısını yaptık. ‘Lüks konut, lüks AVM değil, fabrika lazım’ dedik” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)