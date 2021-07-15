banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1367.25
ALTIN
501.78
DOLAR
8.5626
STERLİN
11.8942
EURO
10.1450
Unutmadık... Unutmayacağız!...
Son Dakika
Unutmadık... Unutmayacağız!...
İmamoğlu uyardı: “Hak, hukuk, adalet kimliği her kuruma yerleştirilmeli”
Son Dakika
İmamoğlu uyardı: “Hak, hukuk, adalet...
BABACAN: ‘Kötü yönetimi tarihin tozlu sayfalarına acı bir hatıra olarak bırakacağız’
BABACAN: ‘Kötü yönetimi tarihin tozlu...
Ali Babacan'dan ‘Eşit Vatandaşlık’ Vurgusu
Ali Babacan'dan ‘Eşit Vatandaşlık’ Vurgusu

Maraşlı Anneden Babacan'a Genç İşsizliği İsyanı

’Yol, köprü, villa istemiyoruz; çocuklarımıza iş istiyoruz’

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Temmuz 2021 Perşembe 17:37
Maraşlı Anneden Babacan'a Genç İşsizliği İsyanı
banner171

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresi için gittiği Kahramanmaraş’ta vatandaşlarla biraraya geldi. Sokakta vatandaşların sorunlarını dinleyen Babacan’a üç çocuk annesi bir kadın şu sözlerle dert yandı:

“Çocuklarımız çalışıyor, çabalıyor ama ortada kalıyor. Gençlere meslek edindirilsin. Gençler ortada kalıyor, intihara kadar sürükleniyor. Eskiden okumayın çocuklar küçük yaşta mesleğe veriliyordu. Şimdi 18 yaşından sonra gidip el altılık yapamıyorlar. Nasıl yapabilirler?”

’Gençlerin işine çözüm bulunsun’

Babacan’ın “Ülkede yatırım yapılmıyor” sözleri üzerine anne şunları söyledi: “Yatırımı gençlere yapsınlar. Biz köprü istemiyoruz. Apartmanları da istemiyoruz. Bizim çocuklarımız huzurlu olmazsa biz huzurlu olamayız. Gençlerin işine çözüm bulunsun. Yollar köprüler oteller istemiyoruz. Lüks lüks villalar istemiyoruz. Herkesin çocuklarına çözüm bulunsun.”

Babacan ise “Yıllarca bunun uyarısını yaptık. ‘Lüks konut, lüks AVM değil, fabrika lazım’ dedik” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurban satış ve kesiminde bu uyarılara kulak verin!
Kurban satış ve kesiminde bu uyarılara kulak verin!
Antalya’da Kerkük Katliamı’nın 62. yıl dönümünde anma töreni
Antalya’da Kerkük Katliamı’nın 62. yıl dönümünde anma töreni
Hüseyin Baş: Bir Gecede Tarih Yazan Bir Millet
Hüseyin Baş: Bir Gecede Tarih Yazan Bir Millet
 İstanbul'un Plajları Sporla Hareketleniyor
 İstanbul'un Plajları Sporla Hareketleniyor
İmamoğlu uyardı: “Hak, hukuk, adalet kimliği her kuruma yerleştirilmeli”
İmamoğlu uyardı: “Hak, hukuk, adalet kimliği her kuruma yerleştirilmeli”

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169