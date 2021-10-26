Maltepe Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

ÖMER ARISOY, HEMŞEHRİLERİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK

Maltepe Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış konuşmasını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’na adaylığım esnasında hemşehrilerimle arkamda gördüğünüz sitede bir araya gelmiştik. Hemşehrilerimizin ilk talebi Maltepe Mahallemize bir aile sağlığı merkezi kazandırılmasıydı. Seçim kampanyasını tamamladık, hemşehrilerimizin büyük desteği ile Zeytinburnu’na hizmet etmek için yola koyulduk. Bu gördüğünüz alan Zeytinburnu Belediyemizin mülkiyetinde bulunan bir alan. İstanbul’a örnek gösterilebilecek bu alanı, hiç Aile Sağlığı Merkezi bulunmayan Maltepe Mahallemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya açılışımıza göstediği ilgiden dolayı ve teşrifleri dolayısıyla çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

VALİ ALİ YERLİKAYA: “SAĞLIĞA VE EĞİTİME HİZMET EDENLERİ HER ZAMAN BAŞ TACI EDİYORUZ”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bugün Maltepe Aile Sağlığı Merkezimizi açıyoruz. Belediye Başkanımız Ömer Arısoy eğitim, sağlık, yaşamın her alanıyla ilgili sosyal belediyecilik alanında gönülden gönüle kurmuş olduğu hizmet anlayışıyla görevini en güzel şekilde yapmaya devam ediyor. Aile Sağlığı Merkezi yapmak belediyenin görevi midir? Ömer Bey, Maltepe Mahallesi’nin bu sıkıntısını istişare ederek mükemmel bir tasarıma sahip bir merkez oluşturdu. Sosyal çevresiyle estetik ve mimari tasarımı uyumlu. Herşeyden önce sosyal belediyecilik anlayışını mükemmel bir şekilde sergiliyor. Sağlığa ve eğitime hizmet edenleri her zaman baş tacı ediyoruz. Ömer Arısoy Başkanımızı bu güzel hizmetinden dolayı kutluyorum.” dedi.

‘MALTEPE 9 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’

Maltepe Mahallesi’nde Zeytinburnuluların hizmetine açılan 9 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, mimari dokusu ve sahip olduğu zengin donanımla son derece modern bir yapıya sahip.

Maltepe Aile Sağlığı Merkezi; 300 metrekare kullanım alanında, 2 doktor, acil müdahale, aşı, gebe izlem, emzirme ve medikal malzeme odalarıyla hizmet vermektedir. 2 doktor, 1 ebe ve 1 personel ile sağlık hizmetlerini sürdüren merkezin muayene odalarının her birinde lavabo, sedye, masa, sandalye, sehpa, paravan, hasta sandalyesi ve basamak bulunmaktadır. Müdahale odasında; sedye, paravan, sandalye, masa, jinekolojik muayene masası, sentrifüj cihazı, EKG, defibilatör, sterilizatör gibi bulundurulması gerekli tıbbi ve medikal malzemelerin tamamı yer alıyor. Aşı odası ise buzdolabı (soğuk zincir), masa, sandalye, sedye, güç kaynağı, bebek tartısı, buz aküsü ve kabı gibi gerekli donanımların tümüne sahip.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)