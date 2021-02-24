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Makine ihracatında hedef Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri

TÜİK verilerine göre Türkiye 2020 yılında 16,7 milyar dolar makine ihracatı gerçekleştirdi. Tarımdan sanayiye, madencilikten inşaata kadar birçok sektör için çözüm sunan Türk makineleri, özellikle Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinden yoğun talep alıyor. Meşe Makina kurucusu Mehmet Selim Akkök bölgenin büyük bir potansiyel barındırdığını söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Şubat 2021 Çarşamba 15:17
Makine ihracatında hedef Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri
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İSTANBUL,  24 Şubat 2021 - Makine sektörü, Türkiye ekonomisine değer katan sektörler arasında öne çıkmaya devam ediyor. 2020 yılında Türk makine üreticileri 212 farklı ülkeye toplam değeri 16,7 milyar doları aşan; makine, mekanik cihazlar, bunların aksam  ve parçaları ihracatı gerçekleştirdi. Opsiyonel ve kaliteli Türk makinelerinin Ortadoğu ülkelerinde tercih edildiğini dile getiren Meşe Makina kurucusu Mehmet Selim Akkök, "Özellikle Avrupalı makine üreticilerine göre Türk üreticilerin uygun fiyatlar sunması ve bölgeye olan yakınlığı nedeniyle lojistikteki kolaylıklar bölge ülkelerinin bizi tercih etmesinin en önemli faktörlerinden. Dünya genelinde pandemiyle birlikte büyük kayıplar yaşanmasına rağmen Türkiye bu kayıpları minimumda tutarak büyük bir başarı sağladı. Toparlanma dönemi olarak gördüğümüz 2021 yılında Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerine yapılan ihracatın artmasıyla büyük bir atılım yaşanacağını düşünüyoruz." dedi.

Makine ihracatında ilk sıra Irak'ın

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri göz önünde bulundurulduğunda en büyük payı Irak'ın aldığını ifade eden Mehmet Selim Akkök, "2020 yılında 423 milyon dolarlık ihracatla Irak Türk makinelerine en büyük ilgiyi gösteren ülke oldu. Irak'ı İran, Mısır ve Fas takip ederken İsrail beşinci sırada yer aldı. Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da 150 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülkelerden olarak listenin devamında yer aldı. Bu coğrafyadaki tüm ülkelerde, sektörel ihtiyaçlara yönelik ürünler geliştirerek hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge çalışmaları sektörü daha ileriye taşıyacak

Pandemide meydana gelen ekonomik dalgalanmaların etkilerinin giderek azaldığını, bir toparlanma dönemine girildiğini ve bu süreçte makine sektörünün de başarılı bir sınav verdiğini söyleyen Mehmet Selim Akkök, "Bu noktada yılın ilk ayında yakalanan ivmenin yıl boyu devam edeceğini ve makine ihracatının 2021 yılında 20 milyar dolara yaklaşacağını öngörüyoruz. Ancak Meşe Makina olarak günümüzde pek çok sektörde olduğu gibi Türk makine sektörü için de Ar-GE ve inovasyon un kritik önem taşıdığını düşünüyoruz. Hızla dijitalleşen dünyada üretim artık hiç olmadığı kadar seri, hızlı ve kusursuz olmak zorunda. Dolayısıyla üreticiler olarak odaklanmamız gereken ilk nokta, Ar-Ge çalışmaları ile sınırlarımızı aşmak ve çağın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek. Bu sayede dünyanın sayılı makine ihracatçı ülkeleri arasındaki yerimizi pekiştirebiliriz.” dedi. 

Sektörel iş birlikleri makine üretiminde inovasyonu beraberinde getiriyor

Meşe Makina olarak yüksek üretim teknolojisine odaklanarak sektörün daha da ileriye taşınması için çalıştıklarını da vurgulayan Mehmet Selim Akkök, “30 yıllık mühendislik tecrübemizi piyasa ile paylaşmak üzere 2009 yılında Bursa’ da faaliyetlerimize başladık ve yüksek üretim teknolojisiyle Türkiye ve tüm dünyaya yüksek kalitede ürünler sunmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmaları ve müşterilerinin talepleri doğrultusunda gelişerek her gün daha kaliteli ürünler üretme gayesi taşıyoruz. Aynı zamanda sektörel iş birlikleri geliştirerek yeni ürünler de ortaya çıkarıyoruz. Yakın zaman önce Bursalı sanayicilerle birlikte geliştirdiğimiz Poka-yoke entegre edilmiş otomatik ürün kasalama makinesiyle, presten çıkan ve kalite kontrolü yapılmış parçaların istenilen adette otomatik olarak kasalara doldurulmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerle çalışan hatalarını sıfıra indirerek birçok sektöre çözüm üretmeyi başardık." şeklinde konuştu.

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