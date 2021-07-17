Madalya ve Plaket

Madalya ve plaketler, günümüzde kullanılan en önemli ödüllendirme araçları arasında yer alır. Yapılan müsabakaların ardından kazananları herkese ilan etmek için yapılan törenlerde bu ödüller kullanılır. Böylece hem ilgili kişinin kendisini özel hissetmesi hem de diğerlerine tanıtılması sağlanır. Bu işlevlerinden dolayı madalya plaket profesyonel organizasyonlarda dahi kullanılmaktadır.

Madalyaların kendi içinde farklı çeşitleri vardır. Bunlar sayesinde organizasyonun türüne ve katılımcı sayısına göre uygun seçenekler tercih edilebilmektedir. Olimpiyatlar gibi dünyanın en büyük organizasyonlarında dahi kullanılan madalyaların renkleri ve yapıldıkları malzemeler önem taşır. Örneğin; olimpiyatlarda herhangi bir alanın birincisin altın, ikincisine gümüş, üçüncüsüne ise bronz madalya verilir. Bahsedilen durum nedeniyle madalya kullanımında genel olarak bu şekilde bir kural oluştuğu ifade edilebilir.

Ödüllendirmenin bir diğer önemli yolu da plaketlerdir. Plaketler, son derece gösterişli kutularında yer alır ve üzerinde katılımcıya ve gösterdiği başarıya dair bilgiler yer alır. Örneğin; temizlik konusunda yüksek hassasiyet gösteren bir öğrenci, okul önünde yapılan plaket ile ödüllendirilebilir. Ve diğer öğrencilerin bu yönde davranış geliştirmeleri teşvik edilebilir. Edebiyat, şiir ve benzeri alanlarda daha fazla kullanıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Plaket madalya kullanımına dair detaylar genel olarak burada bahsedildiği gibidir.

Baskılı Madalya Nedir?

Madalya çeşitleri içerisinde yer alan baskılı madalya, adından da anlaşılacağı üzere üzerinde baskı olan madalyalardır. Bahsedilen ürünler, organizasyona ait özel bir baskının yapılması ile üretilir. Veya hazır olan seçeneklerden, yine organizasyonun türüne uygun olanın seçilmesi ile kullanılır.

Baskılı madalyaların üzerinde bazen organizasyonu gerçekleştiren kurumun logosu olabilir. Bazen de organizasyona dair bir simge ya da sembol yer alabilir. Bunların haricinde kazananları mutlu edecek detayların bulunması da söz konusudur. Kısacası baskılı olan seçeneklerin seçimi, tamamen beklenti ve isteklere göre yapılır. Beklenti ve istekleri karşılayacak kadar fazla seçenek vardır. Sitemizde yer alan ürünleri inceleyerek, bahsedilen hususa ait örnekleri kendiniz görebilirsiniz.

Madalyalar genellikle yuvarlak olur, ancak her zaman yuvarlak olmalarını gerektiren bir zorunluluk bulunmaz. Madalya seçenekleri arasında yer alan baskılı olanlar incelendiğinde, farklı şekillerde olanların olduğu görülecektir. Sekizgen, altıgen, kalp ve daha farklı şekillere sahip olan madalyalar vardır. Kullanılacak alana bağlı olarak bunlardan uygun olanlar tercih edilebilir.

Madalya plaket seçeneklerinin çok fazla olması, seçimlerin yapılmasını da zorlaştırmaktadır. Ancak sizlere sunulan ürünleri incelediğinizde, kullanım alanına göre bunların farklılaştığını göreceksiniz. Örneğin; bir tekvando turnuvası için özel olarak üretilen ürünler vardır. Bunun haricinde ceket üstü madalya gibi çok daha farklı türler de sitemizde yer almaktadır.

Nasıl Madalya Alabilirim?

Düzenlenecek bir organizasyonun ardından kazananları madalya ile ödüllendirmek istiyorsanız, sitemizdeki ürünleri inceleyebilirsiniz. Bu noktada karar vermeniz gereken ilk hususun hangi türde madalyaları tercih edeceğiniz olduğu söylenebilir. Eğer boş madalya seçmeye karar verirseniz, hemen siparişi oluşturabilirsiniz. Ancak baskılı türlerden birisini tercih edecekseniz, daha ayrıntılı bir seçim yapmanız gerekecektir.

Baskılı olan madalyalar arasından seçim yaparken hazır olan seçenekleri tercih edebilirsiniz. Ya da nasıl bir baskı yapılacağını kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu noktada logo, yazı veya daha farklı unsurların madalyaları baskı şeklinde uygulanmasını isteyebilirsiniz.

Madalya plaket konusunda sunmuş olduğumuz seçeneklerde seçim yaparak, en kısa sürede söz konusu ürünlere sahip olabilirsiniz. Böylece organizasyonu kazanan kişileri özel hissettirebilirsiniz. Benzer şekilde ödüllendirme için plaketleri de tercih edebilirsiniz. Plaket çeşitleri içerisinden istediklerini tercih edebilir ve bunları özel kutularında kazananlara takdim edebilirsiniz. Farklı organizasyonlara ilişkin verilecek ödüller için sitemizi tercih edebilirsiniz.