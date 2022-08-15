banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.864,25
ALTIN
1.034,71
DOLAR
17,96
STERLİN
21,78
EURO
18,41
İmamoğlu: İBB'nin Kurbanlıkları 232 bin Haneye Girecek
Son Dakika
.İmamoğlu: İBB'nin Kurbanlıkları 232 bin...
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak...
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata...

Kuvvetli Sağanak Geliyor

İstanbul, yeni haftaya kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında başlıyor. İl genelinde Pazartesi gece saatlerinde yaşanması ön görülen aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor. Gün boyu aralıklarla devam edecek yağmurlu havanın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanaklara neden olacağı tahmin ediliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:36
Kuvvetli Sağanak Geliyor
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre Pazartesi’nin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul’a ulaşması bekleniyor. İl genelinde bu gece saatlerinden itibaren (03.00) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren (06.00) etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar (18.00) yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul Alışverişinizi Geç Olmadan Kolaylıkla Yapın
Okul Alışverişinizi Geç Olmadan Kolaylıkla Yapın
2022 yılı 'Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'
2022 yılı 'Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'
DASK Hakkında 5 Soru 5 Cevap
DASK Hakkında 5 Soru 5 Cevap
İstanbul’un Gezmeye Doyamayacağınız Tarihi Semtleri
İstanbul’un Gezmeye Doyamayacağınız Tarihi Semtleri
İstanbul Uçuş Moduna Geçiyor
İstanbul Uçuş Moduna Geçiyor

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169