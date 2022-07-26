Kulaktan Dolma, Akraba, Komşu Referanslı Meslek Seçilmez!

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Uzmanı ve Tercih Danışmanı Ertuğrul Tut, tercih döneminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yorucu bir çalışma sürecinin ardından tatlı telaş denilen tercih sürecinin başladığını kaydeden Ertuğrul Tut, “Tercih süreci için kaygı ve heyecan gibi birçok farklı duygunun bir arada yaşandığı ya da yaşanacağı süreç de diyebiliriz. Birçok sosyal mecrada, yazılı ve görsel basında nasıl tercih yapılacağına ilişkin bilgilendirme bulabilmeniz söz konusu.” dedi.

Puan değil sıralama!

Adayların tercihlerini yaparken, puanı değil sıralamayı dikkate alarak listeleri oluşturması gerektiğini belirten Tut, ”Kılavuzda yer alan geçen yılın sıralamaları fikir edinme açısından oldukça önemlidir. Karşısında puan olmayan bölümler, yeni açılmış ve dolmayan bölümlerdir. Bu bölümleri tercih listemizde arzu ettiğimiz sıraya koyabiliriz.” ifadelerini kullandı. Tut şu önerileri sıraladı:

İlgili üniversite ve bölümleri araştırın!

“İstenilen üniversite ve bölümlerin listeye dahil etmeden önce gerekli bilgileri üniversiteleri ziyaret ederek ve bölüm akademisyenlerinden bilgi alarak aklınızdaki soruları mutlaka sorun ve tercih listenize dahil edeceğiniz üniversitenin havasını soluyun.

Mesleğe yatkınlığınızı öğrenin!

Kulaktan dolma, akraba veya komşu referanslı meslek seçimi yerine, hayalini kurduğunuz ilgi alanınıza giren bölümleri listenize dahil edin. Meslekler ve çalışma alanları ile ilgili bilgileri sosyal mecralarda bulabilirsiniz. Tercih edeceğiniz mesleğe yatkınlığınızı mesleki yönelim envanterlerini çözerek fikir sahibi olabilirsiniz. Ek olarak okuyacağınız bölümün akademik derslerini inceleyerek fikir sahibi olabilirsiniz.

İstek sırası önemli…

En zor kısım olarak gördüğünüz ama aslında görece kolay olan süreç, tercih listesini oluşturmaktır. Çünkü yukarıda bahsettiğimiz süreçleri uyguladığınız takdirde işin çoğunu zaten kolaylamış oluyorsunuz. ÖSYM’nin de belirttiği gibi bazı kurallarla birlikte istek sıranız oldukça önemli.

Baraj kafaları karıştırmasın…

Bu sene barajların kalkmış olması kafaları biraz karıştırmış olsa da durum gayet net aslında. Yerleştirmeler merkezi olarak kontenjanlar bağlamında yapılıyor. Geçtiğimiz sene var olan barajlar bu sene de devam ediyor konu ile ilgili bilgiye kılavuzdan ulaşabilirsiniz.

Mutlaka uzman desteği!

Takıldığınız ya da karar veremediğiniz durumlarda sizi tanıyan uzman desteği karar verme aşamanızda oldukça destek sağlayacaktır.

Başarı ve mutlulukta ilgi alanı belirleyici

Bu tabiri çok fazla duyduğunuzu biliyorum ve duymaya da devam edeceksiniz. Fakat bu kimi zaman problem yaratan ve yanlış meslek seçimine neden olabiliyor. Bu sebeple kendinizle ilgili öngörünüz mesleğin geleceğinden daha fazla önemli unutmayın. Başarı ilgi alanınızla ve mutlu olmanızla doğru orantılıdır.”

Daha geride olan bölümler şansınızı artırabilir

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Uzmanı ve Tercih Danışmanı Ertuğrul Tut, baraj puanlarının kalkması nedeniyle dolmayan ve sıralama olarak daha geride olan bölümlerle ilgili adayların şansının biraz daha yüksek olduğunu belirterek “Bölüm araştırması yaparken bu bilgiyi de aklımızın bir kenarında tutmakta fayda var.” uyarısında bulundu.

Ertuğrul Tut, “Ayrıca ön lisans programlarında KPSS ataması fazla olan, özel sektörde iş imkanı olan ve DGS ile istediğimiz bir lisans programına geçiş yapabileceğimiz bölümleri tercih etmemiz sağlıklı alternatifli seçim olacaktır.” dedi.

Kendinizi tanıyın!

Eğitim Uzmanı ve Tercih Danışmanı Ertuğrul Tut, sözlerini şöyle tamamladı:

“Lisans programlarını listemize dahil ederken okuyacağımız bölümün mesleki anlamda alternatifleri barındırıyor olması, geleceğe dair daha sağlıklı bir mesleki yönelim anlamını taşımaktadır. Bu bakımdan bir nebze de olsa öngörülü olmakta ve kendimiz tanımakta fayda var.”

Kaynakj: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA