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KUDÜS İÇİN 7 / 24 KIYAMDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

AGD öncülüğünde peygamberler ve sahabeler şehri Şanlıurfa’da, Kudüs için kıyama duruldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Haziran 2021 Cuma 16:58
KUDÜS İÇİN 7 / 24 KIYAMDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
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Anadolu Gençlik Derneği - Millî Gençlik Vakfı (AGD - MGV) peygamberler ve sahabeler şehri Şanlıurfa’da önemli bir programa imza attı. AGD öncülüğünde bir araya gelen 150 sivil toplum kuruluşu Kudüs’ün yanında yer aldığını göstermek, Kudüs ve Filistin’deki Siyonist işgalin son bulması ve tüm mazlum coğrafyaların özgürlüğüne kavuşması adına binlerce Kudüs gönüllüsü Şanlıurfa Rabia Meydanı’nda nöbete durdu. Programda konuşan AGD - MGV Genel Başkanı Salih Turhan, Kudüs ve tüm mazlum coğrafyalar özgürleşinceye kadar nöbetlerinin devam edeceğinin vurgusunu yaptı. Siyonist ve ırkçı emperyalizmin başta İslam coğrafyası olmak üzere dünyanın birçok yerine kan ve gözyaşı götürdüğünü belirten Turhan, “Kudüs başta olmak üzere mazlum coğrafyalar özgürlüğüne kavuşacağı günü beklemektedir” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

“MÜSLÜMANLARIN YANINDA OLMAK FARZDIR”

Kudüs için mücadele etmenin bir tercih değil, görev olduğunu kaydeden Turhan, “Anadolu Gençliğin, Millî Gençliğin ve Millî Görüş gençliğinin, Kudüs’ün tekrar İslam’ın güzellikleri ile buluşması, rahmetiyle buluşması gibi bir görevi var. Bunun için Kudüs programlarını gerçekleştiriyoruz. Müslümanların yanında olmak, sıkıntılarını gidermek bizim için tercihi bir mesele değil, bir vazife, bir farz ibadettir. O açından bizler, Müslüman gençler olarak ne işle uğraşıyorsak olalım, hayatımızın bütün alanlarında nasıl olur da Müslümanların faydasına, nasıl olur da dünyada zulümler ortadan kalkar, bu noktada yol haritasını belirlememiz gerekir” şeklinde konuştu. Kudüs’ün Müslümanların duruşunu belirlemede bir turnusol kâğıdı olduğunu ifade eden Turhan, şunları kaydetti: “O açıdan Müslüman gençler olarak; sürekli gayretimiz içerisinde cihadımız olmalı, yeryüzünde adaleti tesis etmenin gayreti olmalı, gecemizi gündüzümüze katarak hem Türkiye’de hem de diğer İslam beldelerinde Hakk’ın hakim olması için gayret etmemiz gerekir. Kudüs öğrenciliğimizde de, ticaretimizde de, işimizde de, sürekli zihnimizde olması gereken bir vazifedir. Bu vazifeyi yerine getirmek adına sahabeler ve peygamberler şehri Şanlıurfa ve civar illerden gelerek bir arada bulunan bu inançlı kalabalığı, Kudüs’ün yanında olduğunu gösteren 150’ye aşkın sivil toplum kuruluşumuzu ve ‘Kudüs Nöbeti’ni 81 ilden devam ettiren Kudüs gönüllülerine teşekkür ediyorum. Kudüs nöbetimiz tüm mazlum coğrafyalar özgürleşinceye kadar devam edecek ve Kudüs için 7/24 kıyamda olmaya devam edeceğiz.”

“KUDÜS ÖZGÜRLEŞİNCEYE KADAR NÖBETİMİZ DEVAM EDECEK”

AGD Şanlıurfa Şube Başkanı Maşuk Özyaramış ise yaptığı konuşmada, Şanlıurfa halkının her zaman Kudüs ve mazlum coğrafyaların yanında yer aldığına vurgu yaparak, “Sözlü kınama ve mesajların artık işe yaramadığını, gerek sivil toplumun gerekse yetkililerin artık Filistin ve Mescid-i Aksa için fiilen ayağa kalkması ve bu zulmü durdurması için harekete geçmesini meydanlardan haykırmaktadır. Etkinlikteki muradımız; halkımızı bu hususlarda bilinçlendirmek, yetkilileri fiili icraata davet ve teşvik etmek, Kudüs özgürleşinceye kadar Kudüs nöbetimizin devam edeceğini göstermektedir” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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